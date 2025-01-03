Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом після його інавгурації

Інавгурація нового американського президента запланована на 20 січня.

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

«Безумовно, пріоритет у президента Трампа - його внутрішні питання. Це зрозуміло з його виборчої кампанії і з його щоденних меседжів. Що стосується міжнародного треку - це буде Україна та Середній Схід. Так. Окремі їх відносини з Тихоокеанським регіоном. Безпека там. Китай, Корея тощо. Це також зрозуміло», — зазначив Глава держави у інтерв’ю в ефірі телемарафону.

Президент також пригадав про свою телефонну розмову з Трампом.

«Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили - він сказав мені, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас. Він мені це сказав. Бо він сказав: для мене пріоритет - закінчити війну і я буду це робити. Тому, я думаю, так - після інавгурації буде у нас зустріч. Я думаю, ми почнемо працювати, уже розуміючи весь план», — розповів Зеленський.

Глава держави додав, що хотів би, аби план й відповідні кроки, які пропонуватиме Трамп, збігалися з баченням України.

«А по-іншому не може бути. Ми - Україна. Це наша незалежність. Це наша земля і наше майбутнє. І я думаю, що у нього будуть контакти з російською стороною. Це також зрозуміло. Тому що вони, я думаю, будуть вивчати багато різних деталей хто на що готовий. Я думаю, що це буде такий перший період. І від цього ми будемо будувати наступні кроки», - підкреслив він.

Президент наголосив, що наступні кроки повинні призвести до, по-перше, припинення гарячої стадії війни. Він вважає, що закінчення гарячої стадії війни - це важливий крок уперед для відновлення суспільства і життя.

За словами Володимира Зеленського, далі вже в рамках дипломатичного шляху «треба бачити, як що закінчиться».

«Для нас важливо - справедливий мир. Ми не хочемо нічого втрачати. Але як воно буде, я зараз не можу сказати, тому що залежить багато від партнерів», - підсумував Глава держави.

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