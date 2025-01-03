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Зеленський підписав закон, який оновлює Національну систему конфіденційного зв’язку

11:44, 3 січня 2025
Мета закону є створення безпечної інфраструктури для захисту державних даних і забезпечення ефективної комунікації державних органів.
Зеленський підписав закон, який оновлює Національну систему конфіденційного зв’язку
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У четвер, 2 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який оновлює Національну систему конфіденційного зв’язку (НСКЗ) — законопроект 10273.

Документ наближує нормативну базу до вимог ЄС.

Ключові зміни:

Оновлено склад НСКЗ: впроваджено поняття оператора та користувачів системи.

Захищений шлюз обміну даними: впроваджено систему міжвідомчого обміну інформацією з обмеженим доступом.

Підвищення безпеки: удосконалено організаційно-технічну структуру для ефективного захисту інформації.

Сучасна термінологія: термін «Національна телекомунікаційна мережа» змінено на термін «Національна електронна комунікаційна мережа» для відповідності законодавству ЄС.

Мета закону – створити безпечну інфраструктуру для захисту державних даних і забезпечити ефективну комунікацію державних органів, вищого керівництва та міжнародних партнерів, особливо в умовах війни.

«Цей закон відповідає сучасним викликам у сфері захисту інформації. Завдяки змінам ми зможемо реалізувати сучасні мультимедійні послуги в спеціальних електронних комунікаційних мережах», - заявила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Володимир Зеленський

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