Кабмін вніс законопроект щодо реформування АРМА, яким пропонує унеможливити безпідставне звільнення голови Агентства

Як зазначає міністр юстиції Ольга Стефанішина в пояснювальній записці, прийняття цього закону унеможливить звільнення керівника АРМА з політичних мотивів.

Кабмін в особі віце-прем’єр-міністра – міністра юстиції Ольги Стефанішиної 2 січня зареєстрував у парламенті законопроект 12374, яким пропонується реформувати засади роботи та відбору керівництва Національного агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як вказує Стефанішина, проект розроблено на виконання заходу Плану Ukraine Facility (за виконання якого Україна отримає транші від ЄС). А саме – це розробка законопроекту про реформування АРМА, де буде прозора та заснована на заслугах процедура відбору керівника Агентства, включаючи перевірку на доброчесність та професіоналізм; незалежна зовнішня система оцінки ефективної діяльності; прозора процедура управління та продажу арештованих активів, що перебувають під контролем АРМА.

Так, існує проблема зі змінами, які були внесені в 2019 році законом 117-ІХ «щодо перезавантаження влади», якими було включено до переліку підстав дострокового припинення повноважень голови АРМА наявність підстав припинення державної служби, встановлених законом про державну службу.

«Зазначені зміни суперечать концепції існування Нацагентства як незалежного органу у структурі антикорупційних органів, оскільки створюють механізм для безпідставного звільнення голови Національного агентства, у тому числі з політичних мотивів» - вказує міністр юстиції.

Закони про НАБУ і про запобігання корупції містять виключні переліки припинення повноважень їх очільників для гарантій незалежності. Тому, на думку уряду, потрібно застосувати аналогічні принципи до АРМА. Крім того, пропонується застосувати до аудиту АРМА ту ж модель, що і для аудиту НАБУ.

Отже, Кабмін пропонує:

визначити гарантії незалежності АРМА;

визначити вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови АРМА, які не передбачають можливості політично мотивованого звільнення. При цьому повноваження голови АРМА може бути припинено достроково у разі наявності висновку комісії з аудиту ефективності діяльності АРМА про неефективність такої діяльності чи неналежне виконання обов’язків головою;

змінити порядок формування та склад конкурсної комісії з відбору голови АРМА, яка складатиметься з 6 осіб, з яких 3 особи визначаються Кабміном та 3 – урядом на підставі пропозицій іноземних партнерів;

встановити, що рішення про проведення оцінки, рішення про початок формування комісії та порядок проведення зовнішнього аудиту ефективності АРМА затверджуються Кабміном;

уточнити, що організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії з аудиту здійснює Секретаріат КМУ;

визначити у процедуру конкурсного відбору працівників АРМА та засади формування конкурсної комісії із залученням представників громадських об’єднань;

розширити контрольні повноваження Ради громадського контролю при АРМА:

визначати членів Ради громадського контролю до складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА;

здійснювати громадський контроль за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів Ради громадського контролю, які беруть участь у визначенні управителів активами;

здійснювати громадський контроль за законністю та прозорістю визначення реалізації активів та за ефективністю управління активами, які передані АРМА;

визначити вичерпний перелік осіб, які не можуть входити до складу Ради громадського контролю при АРМА;

визначити членів Ради громадського контролю, які беруть участь у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління;

делегувати членів Ради громадського контролю для участі в засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів;

удосконалити конкурсний відбір управителів активів, прийнятих АРМА в управління, які підлягають оцінці та передачі та в управління визначеним відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» юридичним особам або фізичним особам – підприємцям;

визначити, що реалізація активів здійснюється, зокрема, на електронних аукціонах в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі»;

розширити коло суб’єктів, які можуть здійснювати управління активами у виняткових випадках, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а саме: підприємство, установа, організація, щодо якого Кабмін здійснює функції з управління.

Крім того, пропонується передбачити особливість проведення першого зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА, а саме, з дня набрання чинності цим законом розпочинається формування Комісії з проведення оцінювання, яка має ухвалити висновок аудиту АРМА протягом 12 місяців з дня набрання чинності цим законом.

Автор: Наталя Мамченко

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