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Що змінилося в дошкільній освіті — у МОН відповіли на найпоширеніші запитання

15:41, 9 лютого 2025
Закон України «Про дошкільну освіту» передбачає низку важливих оновлень.
Що змінилося в дошкільній освіті — у МОН відповіли на найпоширеніші запитання
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 1 січня набув чинності Закон України «Про дошкільну освіту» №3788-IX, прийнятий Верховною Радою України 6 червня 2024 року — законопроект № 8030.

Документом:

  • Урегульовано питання робочого часу педагогів
  • Визначено нові типи організації освітньої діяльності
  • Визначено нові підходи до фінансування закладів дошкільної освіти (ЗДО)
  • Посилено увагу до якості освітнього процесу та безпеки дітей.

Згодом Міністерство освіти і науки України відповіло на найпоширеніші запитання щодо змін в дошкільній освіті.

Чи можна виконувати організаційну, методичну роботу поза межами закладу?

Так. Методична, організаційна та інша педагогічна діяльність може проводитися поза межами закладу освіти.

Чи оплачують методичну роботу, виконану поза межами педагогічного навантаження?

Так. Методична та організаційна робота є частиною робочого часу.

Закон унормовує це у статті 26: робочий час педагогічного працівника охоплює не лише роботу з дітьми, а й методичну діяльність.

Закон не додає нових обов’язків, а врегульовує вже наявні.

Як правильно табелювати працівників ЗДО у 2025 році?

У табелі працівника рекомендується зазначати години педагогічного навантаження, а також пропорційно розподілені години іншої роботи в межах робочого часу. Наприклад, норма педагогічного навантаження для практичного психолога в ЗДО — 20 годин на тиждень, а загальний робочий час — 30 годин на тиждень. Тож на кожну годину педагогічного навантаження припадає 30 хв іншої діяльності в межах робочого часу. Якщо психолог відпрацював 5 годин безпосередньо з дітьми, у табелі буде зазначено 5 (+2,5). Керівники можуть адаптувати форму табелювання залежно від специфіки роботи закладу та кількості годин педнавантаження кожного працівника.

Як змінилася кількість ставок вихователя на групу?

Педагогічне навантаження вихователів зменшилося порівняно з попереднім законом. Тепер на одну ставку вихователь проводить із дітьми 25 годин на тиждень. Якщо група працює довше, додаткові години мають оплачуватися окремо.

Засновник закладу зобовʼязаний забезпечити оплату за додаткові години педагогічної діяльності або змінити режим роботи закладу, щоб відповідати новим вимогам щодо кількості годин та ставок.

Оплата праці педагогічних працівників за оновленим наказом МОН № 557 (зі змінами)

Згідно з наказом МОН від 26 вересня 2005 року № 557 (зі змінами), засновники державних і комунальних ЗДО мають право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди, які можуть перевищувати встановлені КМУ.

Місцева влада тепер має більше можливостей для підвищення зарплат, зокрема через встановлення додаткових надбавок і доплат понад визначені державою норми.

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МОН України

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