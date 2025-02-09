Експрезидент Франції Ніколя Саркозі подасть скаргу до ЄСПЛ після вироку у справі «прослушок»

Ніколя Саркозі заявив, що до кінця місяця подасть скаргу до ЄСПЛ.

Фото: iPress.ua

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Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який нещодавно почав відбувати покарання з електронним браслетом у рамках справи, відомої як «справа прослушок», оголосив про намір подати скаргу до Європейського суду з прав людини. Про це повідомляє BFMTV.

Саркозі підтвердив, що вже почав виконання вироку і планує оскаржити рішення французького правосуддя. У своїй заяві в Twitter (тепер X) він зазначив, що звернеться до ЄСПЛ з проханням визначити, чи був він несправедливо покараний. За його словами, скарга буде подана до кінця місяця.

«Я сформував звернення до Європейського суду з прав людини, який визначить, чи був я постраждалим від несправедливості – як я вважаю, і цим визначить усі відповідні наслідки. Скарга буде подана до кінця місяця», — заявив Ніколя Саркозі.

Експрезидент також повідомив, що тимчасово припиняє свою публічну діяльність у ролі колишнього президента та відмовляється від коментарів у медіа, за винятком цього допису. Однак він наголосив, що продовжить займатися тією професійною діяльністю, на яку має право за законом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», колишнього президента Франції Ніколя Саркозі зобов’язали носити електронний браслет у межах виконання вироку у так званій «справі про прослуховування». Саркозі є фігурантом ще кількох кримінальних справ, зокрема щодо ймовірного незаконного фінансування його президентської кампанії 2007 року з лівійських джерел, а також справи Bygmalion, пов’язаної з перевищенням витрат під час виборів 2012 року. В останній він був визнаний винним у 2021 році та засуджений до одного року ув’язнення з можливістю відбування покарання вдома під електронним наглядом.

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