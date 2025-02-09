Вчені зі Швейцарії відстежують популяції тварин за допомогою штучного інтелекту

Дослідники використовують мікрофон зі штучним інтелектом, щоб відстежувати популяції різних тварин.

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Вчені зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні застосовують мікрофон із штучним інтелектом для моніторингу популяцій різних тварин. Про це повідомляє Swissinnfo.

Мікрофон автоматично записує звуки тварин на великих площах і аналізує їх за допомогою штучного інтелекту.

Дослідники вказують, що мікрофон дає змогу ідентифікувати види тварин, відстежувати зміни в екосистемах і приймати рішення на основі даних щодо проблем навколишнього середовища та збереження природи.

Мікрофони фільтрують фоновий шум. Алгоритми розпізнають звуки, які видають певні види тварин, і ця інформація відображається в додатку.

Тепер цю технологію також можна застосувати до великої кількості інших видів тварин. Крім вовків, мікрофон також здатний розпізнавати птахів і земноводних і стежити за їх популяціями.

У майбутньому з’явиться можливість одночасно спостерігати за різними видами тварин у різних середовищах існування.

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