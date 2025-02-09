Сибіга передав Точицькому унікальні українські фільми 1919-1940 років, знайдені у Німеччині

Андрій Сибіга провів зустріч з іноземними дипломатами в Києві та подякував за підтримку української спадщини.

Фото: МЗС

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв 20 керівників іноземних дипломатичних місій, які володіють українською мовою, у заміській дипломатичній резиденції. Зустріч, що відбулася у суботу, мала на меті виразити вдячність за підтримку української мови та культури. Про це повідомили у відомстві.

Захід розпочався хвилиною мовчання на знак пам'яті про загиблих захисників України, які віддали життя за свободу країни. Міністр наголосив, що цей жест є нагадуванням про жорстоку війну, розв'язану Росією, та ціну, яку українці платять за своє майбутнє.

У рамках заходу міністр Сибіга передав міністру культури Миколі Точицькому копії унікальних українських фільмів і анімацій, знайдених у Німеччині. Ці архіви були передані Україні в грудні 2024 року, і міністр висловив вдячність німецьким колегам за цей важливий жест.

Також під час зустрічі були продемонстровані традиції української культури — музика, поезія, та кулінарія. Виступи бандуриста Тараса Столяра, співачки Аліє Хаджабадінової та інших артистів допомогли іноземним дипломатам глибше зрозуміти багатство української спадщини.

Міністр підкреслив важливість популяризації української мови та культури в умовах війни, коли агресор намагається знищити українські традиції. Сибіга зазначив, що збереження та розвиток української культури — це не лише національна справа, але й важлива частина боротьби за мир і безпеку в Європі.

Іноземним дипломатам була також презентована VR-виставка «War Up Close / Війна впритул», яка дає змогу за допомогою сучасних технологій зануритись у реалії війни в Україні.

Завершилась зустріч обговоренням дипломатичних ініціатив України, зокрема щодо майбутніх контактів із новою адміністрацією США та роботою над миром у світі. Сибіга підкреслив важливість неформальних переговорів, які можуть відбутися саме в такій обстановці.

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