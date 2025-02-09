Сибига передал Точицкому уникальные украинские фильмы 1919-1940 годов, найденные в Германии

Андрей Сибига провел встречу с иностранными дипломатами в Киеве и поблагодарил за поддержку украинского наследия.

Фото: МИД

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял 20 руководителей иностранных дипломатических миссий, владеющих украинским языком, в загородной дипломатической резиденции. Встреча, состоявшаяся в субботу, имела целью выразить благодарность за поддержку украинского языка и культуры. Об этом сообщили в ведомстве.

Мероприятие началось минутой молчания в знак памяти о погибших защитниках Украины, которые отдали жизнь за свободу страны. Министр подчеркнул, что этот жест является напоминанием о жестокой войне, развязанной Россией, и цене, которую украинцы платят за свое будущее.

В рамках мероприятия министр Сибига передал министру культуры Николаю Точицкому копии уникальных украинских фильмов и анимаций, найденных в Германии. Эти архивы были переданы Украине в декабре 2024 года, и министр выразил благодарность немецким коллегам за этот важный жест.

Также во время встречи были продемонстрированы традиции украинской культуры - музыка, поэзия, и кулинария. Выступления бандуриста Тараса Столяра, певицы Алие Хаджабадиновой и других артистов помогли иностранным дипломатам глубже понять богатство украинского наследия.

Министр подчеркнул важность популяризации украинского языка и культуры в условиях войны, когда агрессор пытается уничтожить украинские традиции. Сибига отметил, что сохранение и развитие украинской культуры - это не только национальное дело, но и важная часть борьбы за мир и безопасность в Европе.

Иностранным дипломатам была также представлена VR-выставка «War Up Close / Война вплотную», которая позволяет с помощью современных технологий погрузиться в реалии войны в Украине.

Завершилась встреча обсуждением дипломатических инициатив Украины, в частности относительно будущих контактов с новой администрацией США и работой над миром в мире. Сибига подчеркнул важность неформальных переговоров, которые могут состояться именно в такой обстановке.

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