Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

В Киеве не повышали тариф на холодную воду — суммы в платежках выросли из-за технического сбоя

12:59, 9 февраля 2025
Платежки за воду выросли в четыре раза – Киевводоканал заявляет о сбое в системе.
В Киеве не повышали тариф на холодную воду — суммы в платежках выросли из-за технического сбоя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сети 9 февраля начала появляться информация о том, что Киевводоканал якобы поднял тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу в 4 раза.

В платежках за январь отражается тариф на холодную воду 121,54 грн, в то время как ранее услуга стоила 30,38 грн.

В КГГА отметили, что в столице тарифы на холодную воду не повышали.

Несоответствия в начислениях за январь возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах.

В биллинговой системе Киевводоканала начисления отображаются верно.

Тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения остаются 24 февраля 2022 года.

«Советуем потребителям сегодня не совершать платежных операций, пока проблема не будет исправлена», — отметили в пресс-службе Киевводоканала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Киевводоканал

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общественный совет при Нацсовете обеспокоен невозможностью бронирования отдельных медиа и обратился к Кабмину – Нацсовет

В Нацсовете, осуществляющем регулирование медиа, сообщили, что общественный совет обратился к Кабмину, МКИП и профильному комитету по проблемам с бронированием отдельных медиа

Верховный Суд высказался об изменении формулировки обвинения по делу экс-народного депутата, экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана

Верховный Суд: Недоказанность одного статуса при доказанности другого не исключает возможности изменения в формулировке обвинения, признанного судом доказанным по сравнению с формулировкой в обвинительном акте, а вопрос, нарушает ли права обвиняемого лица изменение формулировки обвинения в приговоре, зависит от того, как это затрагивает право обвиняемого в защиту.

Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в Избирательный кодекс и ряд законов

Правительство предлагает внести изменения в ряд норм Избирательного кодекса.

Нацполиция сможет обеспечивать привод и применять меры физического воздействия к чиновникам, которые игнорируют заседание следственных комиссий Верховной Рады

Законопроект о приводе Нацполицией должностных и служебных лиц на заседание следственных комиссий Верховной Рады рекомендован для принятия в целом.

«Ценностей на 52 млн грн получили, ВАКС вынес 16 обвинительных приговоров» – НАБУ в отчетах о выполнении программы за средства США указывало как показатель количество приговоров Антикорсуда

Отчитываясь по программе, профинансированной США на 80,8 млн грн, НАБУ в качестве показателя исполнения указывало количество вынесенных Высшим антикоррупционным судом обвинительных приговоров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду