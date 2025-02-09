В Киеве не повышали тариф на холодную воду — суммы в платежках выросли из-за технического сбоя

Платежки за воду выросли в четыре раза – Киевводоканал заявляет о сбое в системе.

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В сети 9 февраля начала появляться информация о том, что Киевводоканал якобы поднял тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу в 4 раза.

В платежках за январь отражается тариф на холодную воду 121,54 грн, в то время как ранее услуга стоила 30,38 грн.

В КГГА отметили, что в столице тарифы на холодную воду не повышали.

Несоответствия в начислениях за январь возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах.

В биллинговой системе Киевводоканала начисления отображаются верно.

Тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения остаются 24 февраля 2022 года.

«Советуем потребителям сегодня не совершать платежных операций, пока проблема не будет исправлена», — отметили в пресс-службе Киевводоканала.

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