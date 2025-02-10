В Украине изменятся размеры штрафов за нарушение сроков отчетности по трансфертному ценообразованию

Был увеличен штраф за непредставление уведомления об участии в международной группе компаний и уменьшен штраф за несвоевременное представление соответствующего сообщения.

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С 25 марта вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Украины относительно новых размеров отдельных штрафов за нарушение сроков отчетности по трансфертному ценообразованию. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Штраф за непредставление сообщения об участии в международной группе компаний увеличен с 50 до 100 (302 800 грн) прожиточных минимумов для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного года (3028 грн). За несвоевременное представление соответствующего уведомления штраф уменьшен со 100 до 50 ПМ (151 400 грн) (абзац восьмой пункта 120.6 статьи 120 Налогового кодекса Украины).

Штраф за несвоевременное декларирование контролируемых операций в представленном отчете о КО (если представлен уточняющий отчет) составляет 1 ПМ за каждый день задержки. Однако общая сумма штрафа не может превышать 300 ПМ (908 400 грн) или 0,5% от суммы не задекларированных КО, а применению подлежит меньшее значение (абзац четвертый пункта 120.6 статьи 120 Налогового кодекса Украины).

В налоговой добавили, что штрафы по результатам проверок контролирующих органов применяются в размерах, действующих на момент принятия решения об их применении.

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