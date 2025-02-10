В Україні зміняться розміри штрафів за порушення строків звітування щодо трансфертного ціноутворення

Було збільшено штраф за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та зменшено штраф за несвоєчасне подання відповідного повідомлення.

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З 25 березня набувають чинності зміни до Податкового кодексу України щодо нових розмірів окремих штрафів за порушення строків звітності з трансфертного ціноутворення. Про це нагадала Державна податкова служба України.

Штраф за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній збільшено з 50 до 100 (302 800 грн) прожиткових мінімумів для працездатної особи станом на 1 січня звітного року (3028 грн). За несвоєчасне подання відповідного повідомлення штраф зменшено зі 100 до 50 ПМ (151 400 грн) (абзац восьмий пункту 120.6 статті 120 Податкового кодексу України).

Штраф за несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті про КО (якщо подано уточнюючий звіт) становить 1 ПМ за кожен день затримки. Однак загальна сума штрафу не може перевищувати 300 ПМ (908 400 грн) або 0,5 % від суми не задекларованих КО, а застосуванню підлягає менше значення (абзац четвертий пункту 120.6 статті 120 Податкового кодексу України).

У податковій додали, що штрафи за результатами перевірок контролюючих органів застосовуються у розмірах, які діють на момент прийняття рішення про їх застосування.

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