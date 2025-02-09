Рідкісне перше видання «Гаррі Поттера» продали на аукціоні за $22 тисячі

Примірник «Гаррі Поттера і філософського каменю» 1997 року з бібліотечними мітками продано на аукціоні у Пейнтоні.

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Примірник дебютного роману Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, який став частиною світової літературної спадщини, був проданий за 18 000 фунтів (близько $22 тисяч) на аукціоні NLB Auctions у Пейнтоні, Девон. Книга була однією з перших 500 надрукованих у 1997 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Це перше видання містить характерну орфографічну помилку на задній обкладинці — «Philosopher's», а також дві згадки «1 wand» на сторінці 53 в списку обладнання. Очікувана ціна на аукціоні коливалася між 20 000 і 30 000 фунтів стерлінгів, але вона була продана за 18 000 фунтів.

Аукціоністи описали цей примірник як «хороший приклад рідкісного першого випуску», що має деякі ознаки зношування. Книга також містить бібліотечний штамп і сліди попереднього користування, що підтверджує її статус як частини бібліотечної колекції.

Інший ранній примірник роману в м’якій обкладинці був проданий за 1300 фунтів, незважаючи на пошкодження на корінці та обкладинці. Оригінальне видання стало частиною культової серії, яка включає сім книг, що пізніше були екранізовані в популярні блокбастери.

Нагадаємо, що перше видання «Гаррі Поттера і філософського каменю» було продано на аукціоні за 45 201 фунтів у червні 2024 року, а незайманий примірник першого випуску встановив рекорд, продавшись за 69 000 фунтів у березні 2022 року.

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