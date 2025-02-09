Україна розробляє лазерну зброю для знищення російських безпілотників

ЗСУ скоро зможуть використовувати лазерну зброю для знищення ворожих дронів — Вадим Сухаревський.

Фото: censor.net

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський повідомив, що українські сили оборони незабаром зможуть використовувати лазерну зброю для знищення російських безпілотників.

В інтерв'ю PRESSING полковник розповів, що українські фахівці розробили власну лазерну зброю всього за кілька місяців. Зараз тривають її випробування. Лазер здатний пропалювати метал і ефективно збивати цілі, зокрема «шахеди» та розвідувальні дрони противника.

«Я супроводжую цей проєкт для того, щоб за допомогою технологічних рішень ми могли ефективно збивати «шахеди», розвідувальні дрони противника, забезпечувати оборону стратегічних об’єктів і місць [проживання] нашого населення», — зазначив Сухаревський.

Командувач впевнений, що скоро лазерна зброя зможе змагатися за ефективністю з мобільними вогневими групами, які використовують кулемети для боротьби з повітряними цілями.

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