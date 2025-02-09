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У Харкові чоловік зарізав свого брата за те, що той зачепив його автівку — суд призначив 13 років за ґратами

16:37, 9 лютого 2025
Конфлікт переріс у бійку, у ході якої обвинувачений вдарив потерпілого ножем в грудну клітину.
У Харкові чоловік зарізав свого брата за те, що той зачепив його автівку — суд призначив 13 років за ґратами
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У Харкові чоловік під час конфлікту зарізав свого двоюрідного брата. Його засудили до 13 років за ґратами. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Так, прокурори довели вину раніше судимого громадянина Азербайджану, який зарізав свого родича. Встановлено, що 5 вересня 2020 року обвинувачений зустрівся з потерпілим, щоб вирішити суперечку — під час виїзду з парковки двоюрідний брат фігуранта зачепив його автомобіль.

Також на цій зустрічі були присутні інші члени родини та їхні друзі. Втім, присутність інших осіб не допомогла мирно розійтись — конфлікт переріс у бійку, у ході якої обвинувачений вдарив ножем, який мав при собі, потерпілого в грудну клітину. Від отриманих поранень той помер у лікарні.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав, заявив, що хтось з присутніх бризнув йому в обличчя з перцевого балончика. При собі нібито ножа не мав і свідки його оговорюють, а хто саме поранив потерпілого, сказати не може.

Попри невизнання чоловіком вини, прокурори надали достатньо доказів для винесення обвинувального вироку Червонозаводським районним судом м. Харкова.

Суд визнав винним 32-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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суд вбивство Харків

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