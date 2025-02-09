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Українцям пояснили, що робити, якщо пенсія перестала надходити на банківську картку

18:06, 9 лютого 2025
Пенсіонерам повідомили алгоритм дій у випадку припинення нарахування пенсійних виплат.
Українцям пояснили, що робити, якщо пенсія перестала надходити на банківську картку
Фото: 24tv.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило громадянам, що робити, якщо пенсійні кошти перестали надходити на банківську картку.

У відомстві зазначили, що у цьому випадку, перш за все, необхідно з’ясувати в органах Пенсійного фонду України: чи проводилось нарахування пенсії у виплатному періоді? Для цього потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру особисто або через вебпортал електронних послуг за адресою, або зателефонувати на «гарячу лінію» Головного управління Пенсійного фонду.

Відповідно до ст. 49 Закону України № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за рішенням органів Пенсійного фонду України виплата пенсії може припинятись: у разі призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості; на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України; у разі смерті пенсіонера.

«Якщо з’ясовано, що нарахування пенсії продовжується, необхідно звернутись до банку для з’ясування підстав блокування картки.

Разом з цим, якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не було зняття коштів з рахунку більше як 1 рік, уповноважений банк інформує про це Пенсійний фонд України і виплата припиняється», - сказано у повідомленні.

Також у ПФ додали, що для поновлення отримання пенсії одержувачу необхідно пройти процедуру ідентифікації особи через звернення до органу Пенсійного фонду України – фізично або за допомогою призначеної заздалегідь сесії відеоконференцзв’язку.

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