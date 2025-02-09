Що робити водію у випадку ДТП — алгоритм дій

Для водіїв назвали 5 кроків у випадку ДТП.

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Моторне (транспортне) страхове бюро України оприлюднило короткий алгоритм дій для водія у випадку ДТП:

1. Забезпечте безпеку іншим учасникам руху: увімкніть аварійні вогні та розмістіть знак аварійної зупинки, якщо це можливо.

2. Швидко оцініть ситуацію:

▪️ Якщо є постраждалі, негайно викликайте швидку допомогу.

▪️ Якщо ДТП незначне і між двома транспортними засобами, перевірте можливість використання Європротокола - оформлення ДТП без участі підрозділів Нацполіції.

▪️ Якщо самостійне оформлення неможливе, викликайте поліцію.

3. Обміняйтеся з іншими учасниками ДТП контактними даними, інформацією про транспортні засоби, даними страхових полісів та іншими важливими деталями.

4. Задокументуйте подію:

▪️ Зробіть фото або відео місця ДТП, пошкоджень транспортних засобів і дорожніх умов.

▪️ Оформіть ДТП: використовуйте Європротокол або за участю представників Нацполіції.

▪️ Якщо є свідки аварії, запишіть їхні контакти – це може допомогти у подальшому врегулюванні справи.

5. Якнайшвидше зв’яжіться зі своєю страховою компанією та дотримуйтесь подальших інструкцій щодо врегулювання страхового випадку.

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