Что делать водителю в случае ДТП — алгоритм действий

Для водителей назвали пять шагов в случае ДТП.

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Моторное (транспортное) страховое бюро Украины обнародовало краткий алгоритм действий для водителя в случае ДТП:

1. Обеспечьте безопасность других участников движения: включите аварийные огни и разместите знак аварийной остановки, если это возможно.

2. Быстро оцените ситуацию:

▪️ Если есть пострадавшие, немедленно вызывайте скорую помощь.

▪️ Если ДТП незначительно и между двумя транспортными средствами, проверьте возможность использования Европротокола – оформление ДТП без участия подразделений Нацполиции.

▪️ Если самостоятельное оформление невозможно, вызывайте полицию.

3. Обменяйтесь с другими участниками ДТП контактными данными, информацией о транспортных средствах, данными страховых полисов и другими важнейшими деталями.

4. Задокументируйте событие:

▪️ Сделайте фото или видео места ДТП, повреждений транспортных средств и дорожных условий.

▪️ Оформите ДТП: используйте Европротокол или с участием представителей Нацполиции.

▪️ Если есть свидетели аварии, запишите их контакты – это может помочь в дальнейшем урегулировании дела.

5. Как можно скорее свяжитесь со своей страховой компанией и следуйте инструкциям по урегулированию страхового случая.

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