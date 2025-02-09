Что делать водителю в случае ДТП — алгоритм действий

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины обнародовало краткий алгоритм действий для водителя в случае ДТП:
1. Обеспечьте безопасность других участников движения: включите аварийные огни и разместите знак аварийной остановки, если это возможно.
2. Быстро оцените ситуацию:
▪️ Если есть пострадавшие, немедленно вызывайте скорую помощь.
▪️ Если ДТП незначительно и между двумя транспортными средствами, проверьте возможность использования Европротокола – оформление ДТП без участия подразделений Нацполиции.
▪️ Если самостоятельное оформление невозможно, вызывайте полицию.
3. Обменяйтесь с другими участниками ДТП контактными данными, информацией о транспортных средствах, данными страховых полисов и другими важнейшими деталями.
4. Задокументируйте событие:
▪️ Сделайте фото или видео места ДТП, повреждений транспортных средств и дорожных условий.
▪️ Оформите ДТП: используйте Европротокол или с участием представителей Нацполиции.
▪️ Если есть свидетели аварии, запишите их контакты – это может помочь в дальнейшем урегулировании дела.
5. Как можно скорее свяжитесь со своей страховой компанией и следуйте инструкциям по урегулированию страхового случая.
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