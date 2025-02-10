Регистрация права субаренды или права пользования на часть земельного участка — инструкция пользователя

С учетом опыта эксплуатации разработано детальное описание алгоритма проведения государственной регистрации прав на часть земельного участка.

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Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что разработало отдельную «Инструкцию пользователя по регистрации права субаренды или права пользования (сервитут) на часть земельного участка».

В ведомстве отмечают, что с учетом опыта эксплуатации разработано детальное описание алгоритма проведения государственной регистрации прав на часть земельного участка.

Ознакомиться с инструкцией можно на официальном веб-сайте ГП «НАИС» в разделе «Реестры» → «Государственный реестр прав на недвижимое имущество».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о ключевых выводах Верховного Суда об обжаловании аннулирования доступа к Государственному реестру прав.

Также в Минюсте напомнили, нужно ли вносить изменения в Госреестр прав на недвижимое имущество, если изменили имя

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