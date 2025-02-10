Реєстрації права суборенди чи права користування на частину земельної ділянки — інструкція користувача

З врахуванням досвіду експлуатації, розроблено детальний опис алгоритму проведення державної реєстрації речових прав на частину земельної ділянки.

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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що розробило окрему «Інструкцію користувача щодо реєстрації права суборенди чи права користування (сервітут) на частину земельної ділянки».

У відомстві зазначають, що з врахуванням досвіду експлуатації, розроблено детальний опис алгоритму проведення державної реєстрації речових прав на частину земельної ділянки.

Ознайомитися з інструкцією можна на офіційному вебсайті ДП «НАІС» у розділі «Реєстри» → «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно».

Раніше «Судово-юридична газета» писала про ключові висновки Верховного Суду щодо оскарження анулювання доступу до Державного реєстру речових прав.

Також у Мін’юсті нагадали, чи потрібно вносити зміни до Держреєстру речових прав на нерухоме майно, якщо змінили імʼя.

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