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У Мін’юсті нагадали, чи потрібно вносити зміни до Держреєстру речових прав на нерухоме майно, якщо змінили імʼя

23:27, 1 лютого 2025
У Мін’юсті повідомили, що зміна імені чи назви власника не впливає на вже зареєстроване право власності.
У Мін’юсті нагадали, чи потрібно вносити зміни до Держреєстру речових прав на нерухоме майно, якщо змінили імʼя
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, чи потрібно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якщо змінили імʼя (прізвище, імʼя чи по батькові).

«Ні, не потрібно! Зміна імені чи назви власника не впливає на вже зареєстроване право власності», - заявили у відомстві

Там зазначили, що право власності на нерухоме майно визначається документами, які підтверджують його набуття, і реєструється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Державна реєстрація – це офіційне визнання права власності та його внесення до Державного реєстру прав.

Внесення змін до реєстру відбувається лише на підставі законних підстав та документів, які підтверджують набуття, зміну або припинення прав.

Також у відомстві додали, що дані в Реєстрі прав повинні відповідати документам, на підставі яких проводилась реєстрація. Тому, навіть якщо змінилося прізвище чи назва юридичної особи, право власності залишається чинним без необхідності додаткових змін у реєстрі.

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мінюст

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