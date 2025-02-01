В Минюсте напомнили, нужно ли вносить изменения в Госреестр прав на недвижимое имущество, если изменили имя

В Минюсте сообщили, что смена имени или названия владельца не влияет на уже зарегистрированное право собственности.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, нужно ли вносить изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, если изменили имя (фамилию, имя или отчество).

«Нет, не нужно! Смена имени или названия владельца не влияет на уже зарегистрированное право собственности», - заявили в ведомстве

Там отметили, что право собственности на недвижимое имущество определяется документами, подтверждающими его приобретение, и регистрируется в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

Государственная регистрация – это официальное признание права собственности и его внесение в Государственный реестр прав.

Внесение изменений в реестр происходит только на основании законных оснований и документов, подтверждающих приобретение, изменение или прекращение прав.

Также в ведомстве добавили, что данные в Реестре прав должны соответствовать документам, из которых проводилась регистрация. Поэтому, даже если изменилась фамилия или название юридического лица, право собственности остается в силе без необходимости дополнительных изменений в реестре.

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