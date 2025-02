Які ж вони незалежні тоді: Ілон Маск висміяв скарги українських ЗМІ на зупинку грошей від USAID

Ілон Маск задав риторичне питання щодо незалежності медіа в Україні і РФ, які скаржаться на припинення фінансування USAID.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск у своїй соцмережі X запостив заголовок газети The Washington Post про втрату фінансування ЗМІ через призупинення фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Зокрема, Маск задав риторичне питання щодо незалежності медіа в Україні і РФ, які скаржаться на припинення фінансування USAID.

Також він відповів на репліку коментатора, який написав: «Тобто США просто фінансували всі ЗМІ по всьому світу і транслювали те, що їм хотілося?»

«Так і є», - написав Маск.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що частина засобів масової інформації та громадських організацій у зв’язку із отриманням цієї донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%. Деякі організації, наприклад, ГО «Інтерньюз-Україна», фігурують відразу в кількох програмах в різних ролях.

Також ми писали, які програми USAID можуть бути зупинені. Зокрема це:

Програма «Трансформація комунікацій».

Вартість програми – 45,69 млн доларів США. Програма була розрахована до червня 2026 року.

Програма «Медійна програма в Україні».

Вартість програми – 75 млн доларів США. Програма була розрахована до вересня 2025 року.

Виконавець – Internews Network (Інтерньюс Нетворк)

Бенефіціар – Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Реципієнти (отримувачі)

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ГО «Інтерньюз-Україна»

ГО «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика»

ГО «Інститут Масової Інформації»

ГО «Детектор Медіа»

ГО «Громадське телебачення»

ГО «Українська правда»

ГО «Інститут розвитку регіональної преси»

ГО «ТОМ 14»

ГО «Громадське радіо»

ГО «Інститут політичної інформації»

ГО «Фундація суспільність»

ГО «Центр демократії та верховенства права»

ТОВ «ЗН УА» (Дзеркало тижня – прим. ред.)

АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ»

ГО «Українське Телебачення Торонто»

ВГО «Комісія з журналістської етики»

ТОВ «БАБЕЛЬ»

ГО «Центр сприяння інформаційним технологіям ім. Стіва Джобса»

ГО «Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу»

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

ТОВ «Голдберрі»

ГО «ҐВАРА МЕДІА»

ГО «МЕДІАГРУПА «НАКИПІЛО. РАДІО»

ГО «АГЕНЦІЯ МЕДІЙНИХ РІШЕНЬ» тощо.

Проект «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!»

Вартість програми – 62 млн доларів США. Проект було розраховано до вересня 2025 року.

Виконавець Pact, Inc. /Пакт Інк.

Реципієнти (отримувачі)

Благодійна організація «Благодійний фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»

ГО «Центр політико-правових реформ»

ГО «Центр спільних дій»

ГО «Вокс Україна»

ГО «Українська академія лідерства»

ГО «Центр «Нова Європа»

ГО «Школа політичної аналітики»

ГО «Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова»

ГО «РУХ ЧЕСНО»

ГО «Українське Телебачення Торонто»

ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»

ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»

ГО «ГО ГЛОБАЛ»

ГО «Мережа захисту національних інтересів «АНТС»

ГО «Центр громадянських свобод»

ГО «СМАРТ МЕДІА»

ГО «Центр протидії корупції»

ГО «Міжнародний центр української перемоги»

ГС «Центр соціально-економічних досліджень Кейс Україна»,

ГО «Кримськотатарський ресурсний центр»

ГО «Фундація культурної дипломатії»

ГО «Центр демократичних змін «МЕЖА» тощо.

Програма «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)».

Вартість програми – 90 млн доларів. Проект був розрахований до грудня 2028 року.

Виконавець DAI Global, LLC

Бенефіціар – секретаріат Кабінету Міністрів України.

Отримувачі (реципієнти)

Секретаріат Кабінету Міністрів України

Національне агентство України з питань державної служби

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба фінансового моніторингу України,

Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»

Фонд державного майна України

Акціонерне товариство «Українська залізниця»

Громадська організація «Технології прогресу»

Громадська організація «ТОМ 14»

Громадська організація «Центр протидії корупції»

Громадська спілка «Підтримка діяльності всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу».

Програма «Справедливість для всіх».

Вартість програми – 48 млн доларів. Програма була розрахована до вересня 2026 року.

Виконавець Кімонікс Інтернешнл Інк./Chemonics International Inc.

Бенефіціари Державна судова адміністрація України, Міністерство юстиції України.

Отримувачі

Державна судова адміністрація України

Міністерство науки і освіти України

Міністерство юстиції України

Верховний Суд

Національна школа суддів України

Вищий антикорупційний суд

Вища рада правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

ВГО «Асоціація правників України»

ГО «Суспільство і право»

Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України»

ГО «Асоціація слідчих суддів України»,

ГО «Асоціація жінок-юристок України «Юрфем»

ГО «Всеукраїнська правозахисна організація «Юридична сотня»,

ГО «Трус Хаундс» тощо.

Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент І)

Виконавець – Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (Сonsortium for Elections and Political Process Strengthening) через National Democratic Institute for International Affairs (NDI)

Вартість – 39,75 млн доларів

Бенефіціар – Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.

Реципієнти (отримувачі)

ГО «Інститут розвитку регіональної преси»

ГО «Коаліція Реанімаційний пакет реформ»

ГО «Платформа публічної дипломатії»

ГО «Європейська демократична молодіжна мережа України»

ГО «Центр спільних дій»

ГО «Смарт медіа»

ГО «Спільнота активної молоді-САМ»

ГО «Центр політико-правових реформ»

ГО «Доступно.ЮА»

ГО «Всеукраїнське громадське об’єднання «Інститут Республіка» тощо.

Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент ІІІ)

Вартість програми – 41,25 млн доларів

Виконавець Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (Сonsortium for Elections and Political Process Strengthening) через Міжнародну фундацію виборчих систем (International Foundation for Electoral Systems)

Отримувачі – ЦВК та НАЗК.

Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент ІІ)

Вартість – 20,1 млн доларів

Виконавець Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (Сonsortium for Elections and Political Process Strengthening) через Міжнародний Республіканський Інститут (International Republican Institute (IRI)

Бенефіціар Міністерство культури, молоді та спорту України.

Отримувачі ГО «Українська жіноча демократична мережа», Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація Міст України» та інші громадські організації.

Програма «Місцеве спостереження за виборами та політичними процесами»

Вартість програми – 8 млн доларів США.

Бенефіціар Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Виконавець – Всеукраїнська громадська організація «Громадська мережа «ОПОРА»

Отримувач – Всеукраїнська громадська організація «Громадська мережа «ОПОРА»

Програма «Демократичне врядування у Східній Україні»

Вартість програми – 107 млн доларів США.

Виконавець Кімонікс Інтернешнл Інк.

Бенефіціар Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Серед отримувачів Міністерство молоді та спорту України, міські ради, міські військові адміністрації, а також ГО, зокрема:

ГО «Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу»

ГО «Інтерньюз-Україна»

ГО «Територія успіху»

ГО «Український інститут міжнародної політики»

Національна спілка журналістів України

Благодійна організація «Українська освітня платформа»

Громадська організація «САМ ПІПЛ» тощо.

Програма «РАДА: наступне покоління».

Вартість програми – 25 млн доларів США.

Виконавці:

ГО «Інтерньюз-Україна»,

ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики»,

ГО «Центр політико-правових реформ»,

Американські ради з міжнародної освіти;

Вестмінстерська фундація за демократію;

Міжнародний республіканський інститут.

Бенефіціар – Апарат Верховної Ради України.

Програма «Зміцнення громадської довіри (UCBI – 4)».

Вартість програми – 252 млн доларів США. Виконавець – Кімонікс Інтернешнл Інк./Chemonics International Inc. Проект було розраховано до вересня 2026 року.

Бенефіціари: Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Реципієнти (отримувачі):

АТ «Укрзалізниця»

ГО «Українська Правда»

ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест»

ГО «Медіагрупа «Накипіло». Радіо»

Громадська організація «ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ МІСТА»

ГО «СПІЛЬНО ХАБ»

Комунальна установа «Офіс реформ Харкова»

Харківська міська рада

ГО «Простір рівних можливостей»

Благодійна організація «БІХАЙНД БЛУ АЙЗ ФАУНДЕЙШН»

Приватне підприємство «Актив-Груп»

ГО «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

ГО «ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ РЕФОРМ»

ГО «Харківський Медіа Хаб»

ГО «Ресурсний центр громадських ініціатив»,

ГО «ФОНД СТАЛИХ МЕДІА»

ГО «Момент міцності» тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.