Які ж вони незалежні тоді: Ілон Маск висміяв скарги українських ЗМІ на зупинку грошей від USAID

Очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск у своїй соцмережі X запостив заголовок газети The Washington Post про втрату фінансування ЗМІ через призупинення фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Зокрема, Маск задав риторичне питання щодо незалежності медіа в Україні і РФ, які скаржаться на припинення фінансування USAID.
Також він відповів на репліку коментатора, який написав: «Тобто США просто фінансували всі ЗМІ по всьому світу і транслювали те, що їм хотілося?»
«Так і є», - написав Маск.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що частина засобів масової інформації та громадських організацій у зв’язку із отриманням цієї донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%. Деякі організації, наприклад, ГО «Інтерньюз-Україна», фігурують відразу в кількох програмах в різних ролях.
Також ми писали, які програми USAID можуть бути зупинені. Зокрема це:
Програма «Трансформація комунікацій».
Вартість програми – 45,69 млн доларів США. Програма була розрахована до червня 2026 року.
Програма «Медійна програма в Україні».
Вартість програми – 75 млн доларів США. Програма була розрахована до вересня 2025 року.
Виконавець – Internews Network (Інтерньюс Нетворк)
Бенефіціар – Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Реципієнти (отримувачі)
Проект «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!»
Вартість програми – 62 млн доларів США. Проект було розраховано до вересня 2025 року.
Виконавець Pact, Inc. /Пакт Інк.
Реципієнти (отримувачі)
Програма «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)».
Вартість програми – 90 млн доларів. Проект був розрахований до грудня 2028 року.
Виконавець DAI Global, LLC
Бенефіціар – секретаріат Кабінету Міністрів України.
Отримувачі (реципієнти)
Програма «Справедливість для всіх».
Вартість програми – 48 млн доларів. Програма була розрахована до вересня 2026 року.
Виконавець Кімонікс Інтернешнл Інк./Chemonics International Inc.
Бенефіціари Державна судова адміністрація України, Міністерство юстиції України.
Отримувачі
Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент І)
Виконавець – Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (Сonsortium for Elections and Political Process Strengthening) через National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
Вартість – 39,75 млн доларів
Бенефіціар – Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.
Реципієнти (отримувачі)
Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент ІІІ)
Вартість програми – 41,25 млн доларів
Виконавець Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (Сonsortium for Elections and Political Process Strengthening) через Міжнародну фундацію виборчих систем (International Foundation for Electoral Systems)
Отримувачі – ЦВК та НАЗК.
Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент ІІ)
Вартість – 20,1 млн доларів
Виконавець Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (Сonsortium for Elections and Political Process Strengthening) через Міжнародний Республіканський Інститут (International Republican Institute (IRI)
Бенефіціар Міністерство культури, молоді та спорту України.
Отримувачі ГО «Українська жіноча демократична мережа», Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація Міст України» та інші громадські організації.
Програма «Місцеве спостереження за виборами та політичними процесами»
Вартість програми – 8 млн доларів США.
Бенефіціар Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Виконавець – Всеукраїнська громадська організація «Громадська мережа «ОПОРА»
Отримувач – Всеукраїнська громадська організація «Громадська мережа «ОПОРА»
Програма «Демократичне врядування у Східній Україні»
Вартість програми – 107 млн доларів США.
Виконавець Кімонікс Інтернешнл Інк.
Бенефіціар Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Серед отримувачів Міністерство молоді та спорту України, міські ради, міські військові адміністрації, а також ГО, зокрема:
Програма «РАДА: наступне покоління».
Вартість програми – 25 млн доларів США.
Виконавці:
Бенефіціар – Апарат Верховної Ради України.
Програма «Зміцнення громадської довіри (UCBI – 4)».
Вартість програми – 252 млн доларів США. Виконавець – Кімонікс Інтернешнл Інк./Chemonics International Inc. Проект було розраховано до вересня 2026 року.
Бенефіціари: Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
Реципієнти (отримувачі):
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