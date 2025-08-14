Практика судів
На Кіровоградщині виявили у гаражі схованку з понад 100 кг вибухівки та боєприпасами – відео

20:12, 14 серпня 2025
На околицях Кропивницького виявили схованку з понад сотнею кілограмів вибухівки, мінами та боєприпасами.
На Кіровоградщині виявили у гаражі схованку з понад 100 кг вибухівки та боєприпасами – відео
Працівники Державного бюро розслідувань виявили на околицях Кропивницького схованку з понад сотнею кілограмів вибухівки, мінами та боєприпасами. Арсенал знайшли у приміщенні одного з гаражних кооперативів.

За попередніми даними, до облаштування схрону можуть бути причетні кілька цивільних осіб та один військовослужбовець. Слідчі встановлюють джерело походження боєприпасів та коло причетних.

Вилучене передали на експертизу, після чого планують направити для потреб Збройних Сил України.

Розслідування триває у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

