У Києві замінили елемент тепломережі, від якого залежить теплопостачання всіх мешканців Оболоні

У столиці замінили ключовий елемент для стабільного теплопостачання Оболоні.

У столиці проводять підготовку до нового опалювального сезону, тому фахівці КП «Київтеплоенерго» ремонтують тепломережі та обладнання, від яких залежить стабільне теплопостачання взимку.

Як повідомили на підприємстві, на Оболонському проспекті теплоенергетики замінили компенсатор у тепловій камері — ключовий елемент, що запобігає деформації та пошкодженню труб під час температурних коливань.

У «Київтеплоенерго» зазначають, що ця заміна має підвищити надійність теплопостачання для мешканців мікрорайону Оболонь, адже магістраль забезпечує теплом увесь житловий масив.

