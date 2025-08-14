В Киеве заменили элемент теплосети, от которого зависит теплоснабжение всех жителей Оболони

В столице заменили ключевой элемент для стабильного теплоснабжения Оболони.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице проводится подготовка к новому отопительному сезону, поэтому специалисты КП «Киевтеплоэнерго» ремонтируют тепловые сети и оборудование, от которых зависит стабильное теплоснабжение зимой.

Как сообщили на предприятии, на Оболонском проспекте теплоэнергетики заменили компенсатор в тепловой камере — ключевой элемент, предотвращающий деформацию и повреждение труб во время температурных колебаний.

В «Киевтеплоэнерго» отмечают, что эта замена должна повысить надежность теплоснабжения для жителей микрорайона Оболонь, ведь магистраль обеспечивает теплом весь жилой массив.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.