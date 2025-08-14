Практика судів
  1. В Україні

Кабмін підтримав додаткові пільги для сімей загиблих та зниклих безвісти поліцейських

22:36, 14 серпня 2025
Кабмін пропонує розширити соціальні гарантії для родин поліцейських, які загинули, зникли безвісти або стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків.
Кабмін підтримав додаткові пільги для сімей загиблих та зниклих безвісти поліцейських
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону «Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” щодо особливостей соціального захисту членів сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків загинув (помер), був визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин».

Документ передбачає, що члени сім’ї таких поліцейських користуватимуться пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими Законом «Про Національну поліцію», за умови наявності посвідчення, яке підтверджує їхній статус. Форму, порядок видачі та анулювання цього посвідчення затверджує Кабмін.

Законопроєкт також поширює право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС на членів сімей поліцейських, які під час служби загинули, зникли безвісти чи стали особами з інвалідністю у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Детальніше про цей законопроект писала «Судово-юридична газета».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку – законопроект

Більше не можна буде «тягнути» навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду