Кабмін підтримав додаткові пільги для сімей загиблих та зниклих безвісти поліцейських

Кабмін пропонує розширити соціальні гарантії для родин поліцейських, які загинули, зникли безвісти або стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону «Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” щодо особливостей соціального захисту членів сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків загинув (помер), був визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин».

Документ передбачає, що члени сім’ї таких поліцейських користуватимуться пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими Законом «Про Національну поліцію», за умови наявності посвідчення, яке підтверджує їхній статус. Форму, порядок видачі та анулювання цього посвідчення затверджує Кабмін.

Законопроєкт також поширює право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС на членів сімей поліцейських, які під час служби загинули, зникли безвісти чи стали особами з інвалідністю у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Детальніше про цей законопроект писала «Судово-юридична газета».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.