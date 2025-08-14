Практика судов
Кабмин поддержал дополнительные льготы для семей погибших и пропавших без вести полицейских

22:36, 14 августа 2025
Кабмин предлагает расширить социальные гарантии для семей погибших, пропавших без вести или ставших лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей
Кабмин поддержал дополнительные льготы для семей погибших и пропавших без вести полицейских
Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в Закон Украины “О Национальной полиции” относительно особенностей социальной защиты членов семьи полицейского, который во время выполнения служебных обязанностей погиб (умер), был признан судом безвестно отсутствующим или пропал без вести при особых обстоятельствах».

Документ предусматривает, что члены семьи таких полицейских будут пользоваться льготами, гарантиями и компенсациями, установленными Законом «О Национальной полиции», при наличии удостоверения, подтверждающего их статус. Форму, порядок выдачи и аннулирования этого удостоверения утверждает Кабмин.

Законопроект также распространяет право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД на членов семей полицейских, которые во время службы погибли, пропали без вести или стали лицами с инвалидностью в связи с выполнением служебных обязанностей.

Детальнее об этом законопроекте писала «Судебно-юридическая газета».

