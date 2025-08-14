У Львові знайшли тіла двох 14-річних підлітків – що відомо

У Львові розслідують обставини смерті двох підлітків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В одному з приватних будинків Львова виявили тіла двох 14-річних хлопців без ознак життя. Один із них тимчасово проживав у Польщі, інший — мешканець Львова. Про це повідомили у поліції області.

Тіла підлітків знайшла мати одного з них та повідомила про подію правоохоронців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок».

Наразі триває розслідування, призначено низку експертиз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.