Во Львове нашли тела двух 14-летних подростков – что известно

В одном из частных домов Львова обнаружили тела двух 14-летних мальчиков без признаков жизни. Один из них временно проживал в Польше, другой — житель Львова. Об этом сообщили в полиции области.
Тела подростков нашла мать одного из них и сообщила о случившемся правоохранителям.
Следователи открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины с примечанием «несчастный случай».
Сейчас продолжается расследование, назначен ряд экспертиз.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.