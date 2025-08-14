Во Львове нашли тела двух 14-летних подростков – что известно

Во Львове расследуют обстоятельства смерти двух подростков.

В одном из частных домов Львова обнаружили тела двух 14-летних мальчиков без признаков жизни. Один из них временно проживал в Польше, другой — житель Львова. Об этом сообщили в полиции области.

Тела подростков нашла мать одного из них и сообщила о случившемся правоохранителям.

Следователи открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины с примечанием «несчастный случай».

Сейчас продолжается расследование, назначен ряд экспертиз.

