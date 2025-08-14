Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у 2017-2022 роках Богдану Львову та звільнив його з під варти.

Про це стало відомо «Судово-юридичній газеті».

Відповідне рішення 12 серпня 2025 року ухвалив слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк.

Відтак, майже через два місяці після свого затримання співробітниками СБУ Богдан Львов опинився на волі.

За даними «Судово-юридичної газети», новий запобіжний захід для екс-заступника голови ВС, визначений ВАКС – це застава у розмірі 302 млн. 800 тис. гривень.

Відповідну суму Богдан Львов має внести не пізніше 17 серпня.

Також зазначимо про парадоксальну ситуацію, що виникла внаслідок змін підсудності у кримінальному провадженні, фігурантом якого є Богдан Львов.

Справа в тому, що у грудні-червні розслідування кримінального провадження здійснювали Офіс Генпрокурора та СБУ, а з червня – НАБУ та САП.

У підсумку, у Київському апеляційному суді досі триває розгляд апеляційної скарги Богдана Львова на рішення Шевченківського райсуду столиці від 18 червня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю вийти під заставу у розмірі 302 млн. 800 тис. гривень.

Розгляд апеляційної скарги розпочався ще 3 липня, однак чергове засідання призначене аж на 20 серпня.

При цьому строк перебування Богдана Львова під вартою спливав 16 серпня.

Однак фактично зазначену апеляційну скаргу 12 серпня вже розглянув ВАКС.

Нагадаємо, що слідство інкримінує Богдану Львову дії передбачені ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 (пособництво порадами та вказівками для здійснення кримінального правопорушення іншими особами, які здійснили привласнення майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За наявними даними, слідство вважає, що колишній голова КГС ВС нібито здійснював вплив на інших суддів та голів судів для ухвалення відповідних рішень у господарській справі про передачу у 2017 році нафтопроводу компанії, яку пов’язують з Віктором Медведчуком.

Автор В’ячеслав Хрипун

