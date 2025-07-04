Богдан Львов поки що залишається під вартою – розгляд апеляційної скарги відбудеться у серпні

Богдан Львов утримується в ізоляторі СБУ, а суддя столичного апеляційного суду заявив, що не має морального права розглядати справу стосовного колишнього колеги.

Джерело фото - SUD.UA

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Київський апеляційний суд 3 липня 2025 року розпочав розгляд апеляційної скарги голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у 2017-2022 роках Богдана Львова.

Скаргу екс-судді повинна була розглядати колегія суддів у складі – Тетяна Кагановська (доповідач), Валерій Лашевич та Іван Рибак.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета»,18 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Богдану Львову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з встановленням застави у розмірі 302 млн. 800 тис. гривень.

Запобіжний захід для колишнього судді було обрано у зв’язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження, відомого як справа «Труби Медведчука», тобто мова йде про опосередковане привласнення колишнім українським політиком частини магістрального нафтопроводу «Самара-Західний напрямок» за часів президенства Петра Порошенка.

Слідство інкримінує Богдану Львову дії передбачені ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 (пособництво порадами та вказівками для здійснення кримінального правопорушення іншими особами, які здійснили привласнення майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За наявними даними, слідство вважає, що колишній голова КГС ВС нібито здійснював вплив на інших суддів та голів судів для ухвалення відповідних рішень у господарській справі про передачу у 2017 році нафтопроводу компанії, яку пов’язують з Віктором Медведчуком.

Досудове розслідування зазначеної справи у грудні 2024 року – червні 2025 року здійснювали Головне слідче управління СБУ та Офіс Генерального прокурора.

Однак в судовому засіданні 3 липня з’ясувалося, що досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Богдана Львова здійснюють вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ, які розслідували справу «Труби Медведчука» ще з 2017 року.

Підслідність у розслідуванні була змінена практично одразу після судового рішення про арешт Богдана Львова.

Незважаючи на це колишній голова Касаційного господарського суду досі утримується в ізоляторі тимчасового тримання СБУ, більш відомого у суспільстві як «СІЗО СБУ».

Як повідомив у судовому засіданні прокурор САП, наразі НАБУ намагається вирішити питання з переведенням Богдана Львова до іншого столичного СІЗО, відомого як «Лук’янівське».

Втім розгляд апеляційної скарги Богдана Львова 3 липня по суті не відбувся.

Справа у тому, що один з членів колегії, Валерій Лашевич, заявив самовідвід від розгляду апеляційної скарги.

«Я не маю морального права розглядати цю справу. Я працював з Богданом Юрійовичем у Військовому апеляційному суді Центрального регіону», - повідомив Валерій Лашевич.

Колегія суддів, порадившись, самовідвід Валерія Лашевича задовольнила.

Відтак апеляційна скарга передана на новий автоматичний розподіл.

З огляду на те, що колегія суддів найближчим часом йде у відпустку, то розгляд апеляційної скарги Богдана Львова колегія вже у новому складі здійснить аж 6 серпня 2025 року.

Зазначимо, що строк тримання Богдана Львова під вартою спливає 16 серпня.

«Судово-юридичній газеті» Богдан Львов повідомив, що умови тримання в ізоляторі СБУ, на його думку, є «пристойними».

«Зауважень до умов утримання у мене немає», - зазначив Богдан Львов.

Також зазначимо, що у судовому засіданні була присутня і «група підтримки» колишнього голови КГС ВС, зокрема адвокат та член Вищої ради юстиції/правосуддя у 2015-2022 роках Павло Гречківський та адвокат, голова Вищого адміністративного суду України у 2014-2017 роках Олександр Нечитайло.

Крім того, слід відзначити і достатньо агресивну поведінку конвою Національної гвардії після закінчення засідання – військовослужбовці буквально «зачистили» залу судового засідання від представників ЗМІ та інших осіб, при цьому «порадивши» журналістам, які намагалися взяти коментар у Богдана Львова щодо обставин кримінальної справи, «проїхати разом з ним на СІЗО».

Джерело фото - SUD.UA

Автор: В’ячеслав Хрипун

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