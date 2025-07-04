Богдан Львов пока остается под стражей – рассмотрение апелляционной жалобы состоится в августе

Богдан Львов находится в изоляторе СБУ, а судья столичного апелляционного суда заявил, что не имеет морального права рассматривать дело бывшего коллеги.

Источник фото - SUD.UA

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Киевский апелляционный суд 3 июля 2025 года начал рассмотрение апелляционной жалобы председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в 2017-2022 годах Богдана Львова.

Жалобу экс-судьи должна была рассматривать коллегия судей в составе – Татьяна Кагановская (докладчик), Валерий Лашевич и Иван Рыбак.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 июня Шевченковский райсуд города Киева избрал Богдану Львову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с установлением залога в размере 302 млн. 800 тыс. гривен.

Мера пресечения для бывшего судьи была избрана в связи с досудебным расследованием уголовного производства, известного как дело «Трубы Медведчука», то есть речь идет об опосредованном присвоении бывшим украинским политиком части магистрального нефтепровода «Самара-Западное направление» во времена президентства Петра Порошенко.

Следствие инкриминирует Богдану Львову действия, предусмотренные ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 (пособничество советам и указаниям для совершения уголовного правонарушения другими лицами, совершившими присвоение имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

По имеющимся данным, следствие считает, что бывший глава КХС ВС якобы оказывал влияние на других судей и председателей судов для принятия соответствующих решений в хозяйственном деле о передаче в 2017 году нефтепровода компании, которую связывают с Виктором Медведчуком.

Досудебное расследование данного дела в декабре 2024 года – июне 2025 года осуществляли Главное следственное управление СБУ и Офис Генерального прокурора.

Однако в судебном заседании 3 июля выяснилось, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Богдана Львова уже осуществляют Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ, которые расследовали дело «Трубы Медведчука» еще с 2017 года.

Подследственность в расследовании изменилась практически сразу после судебного решения об аресте Богдана Львова.

Несмотря на это, бывший председатель Кассационного хозяйственного суда до сих пор находится в изоляторе временного содержания СБУ, более известного в обществе как «СИЗО СБУ».

Как сообщил в судебном заседании прокурор САП, сейчас НАБУ пытается решить вопрос с переводом Богдана Львова в другое столичное СИЗО, известное как «Лукьяновское».

Впрочем, рассмотрение апелляционной жалобы Богдана Львова 3 июля по сути не состоялось.

Дело в том, что один из членов коллегии Валерий Лашевич заявил самоотвод от рассмотрения апелляционной жалобы.

«Я не имею морального права рассматривать это дело. Я работал с Богданом Юрьевичем в Военном апелляционном суде Центрального региона», – эмоционально сообщил Валерий Лашевич.

Коллегия судей, посовещавшись, самоотвод Валерия Лашевича удовлетворила.

Апелляционная жалоба будет передана на новое автоматическое распределение.

Учитывая, что коллегия судей в ближайшее время уходит в отпуск, то рассмотрение апелляционной жалобы Богдана Львова коллегия уже в новом составе осуществит только 6 августа 2025 года.

Отметим, что срок содержания Богдана Львова под стражей истекает 16 августа.

«Судебно-юридической газете» Богдан Львов сообщил, что условия содержания в изоляторе СБУ, по его мнению, «приличные».

"Замечаний к условиям содержания у меня нет", - отметил Богдан Львов.

Также отметим, что в судебном заседании присутствовала и «группа поддержки» бывшего председателя КГС ВС, в частности, адвокат и член Высшего совета юстиции/правосудия в 2015-2022 годах Павел Гречковский и адвокат, председатель Высшего административного суда Украины в 2014-2017 годах Александр Нечитайло.

Кроме того, следует отметить достаточно агрессивное поведение конвоя Национальной гвардии после окончания заседания – военнослужащие буквально «зачистили» зал судебного заседания от представителей СМИ и других лиц, при этом «посоветовав» журналистам, пытавшимся взять комментарий у Богдана Львова об обстоятельствах уголовного дела, «проехать вместе с ним на СИЗО».

Источник фото - SUD.UA

Автор: Вячеслав Хрипун

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