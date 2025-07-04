Богдан Львов пока остается под стражей – рассмотрение апелляционной жалобы состоится в августе

Киевский апелляционный суд 3 июля 2025 года начал рассмотрение апелляционной жалобы председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в 2017-2022 годах Богдана Львова.
Жалобу экс-судьи должна была рассматривать коллегия судей в составе – Татьяна Кагановская (докладчик), Валерий Лашевич и Иван Рыбак.
Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 июня Шевченковский райсуд города Киева избрал Богдану Львову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с установлением залога в размере 302 млн. 800 тыс. гривен.
Мера пресечения для бывшего судьи была избрана в связи с досудебным расследованием уголовного производства, известного как дело «Трубы Медведчука», то есть речь идет об опосредованном присвоении бывшим украинским политиком части магистрального нефтепровода «Самара-Западное направление» во времена президентства Петра Порошенко.
Следствие инкриминирует Богдану Львову действия, предусмотренные ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 (пособничество советам и указаниям для совершения уголовного правонарушения другими лицами, совершившими присвоение имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
По имеющимся данным, следствие считает, что бывший глава КХС ВС якобы оказывал влияние на других судей и председателей судов для принятия соответствующих решений в хозяйственном деле о передаче в 2017 году нефтепровода компании, которую связывают с Виктором Медведчуком.
Досудебное расследование данного дела в декабре 2024 года – июне 2025 года осуществляли Главное следственное управление СБУ и Офис Генерального прокурора.
Однако в судебном заседании 3 июля выяснилось, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Богдана Львова уже осуществляют Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ, которые расследовали дело «Трубы Медведчука» еще с 2017 года.
Подследственность в расследовании изменилась практически сразу после судебного решения об аресте Богдана Львова.
Несмотря на это, бывший председатель Кассационного хозяйственного суда до сих пор находится в изоляторе временного содержания СБУ, более известного в обществе как «СИЗО СБУ».
Как сообщил в судебном заседании прокурор САП, сейчас НАБУ пытается решить вопрос с переводом Богдана Львова в другое столичное СИЗО, известное как «Лукьяновское».
Впрочем, рассмотрение апелляционной жалобы Богдана Львова 3 июля по сути не состоялось.
Дело в том, что один из членов коллегии Валерий Лашевич заявил самоотвод от рассмотрения апелляционной жалобы.
«Я не имею морального права рассматривать это дело. Я работал с Богданом Юрьевичем в Военном апелляционном суде Центрального региона», – эмоционально сообщил Валерий Лашевич.
Коллегия судей, посовещавшись, самоотвод Валерия Лашевича удовлетворила.
Апелляционная жалоба будет передана на новое автоматическое распределение.
Учитывая, что коллегия судей в ближайшее время уходит в отпуск, то рассмотрение апелляционной жалобы Богдана Львова коллегия уже в новом составе осуществит только 6 августа 2025 года.
Отметим, что срок содержания Богдана Львова под стражей истекает 16 августа.
«Судебно-юридической газете» Богдан Львов сообщил, что условия содержания в изоляторе СБУ, по его мнению, «приличные».
"Замечаний к условиям содержания у меня нет", - отметил Богдан Львов.
Также отметим, что в судебном заседании присутствовала и «группа поддержки» бывшего председателя КГС ВС, в частности, адвокат и член Высшего совета юстиции/правосудия в 2015-2022 годах Павел Гречковский и адвокат, председатель Высшего административного суда Украины в 2014-2017 годах Александр Нечитайло.
Кроме того, следует отметить достаточно агрессивное поведение конвоя Национальной гвардии после окончания заседания – военнослужащие буквально «зачистили» зал судебного заседания от представителей СМИ и других лиц, при этом «посоветовав» журналистам, пытавшимся взять комментарий у Богдана Львова об обстоятельствах уголовного дела, «проехать вместе с ним на СИЗО».
Источник фото - SUD.UA
Автор: Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.