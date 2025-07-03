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Как ветеранам получить государственный грант на открытие бизнеса – объяснение

20:38, 3 июля 2025
В Украине ветераны и лица с инвалидностью могут получить до 1 млн грн на развитие бизнеса.
Как ветеранам получить государственный грант на открытие бизнеса – объяснение
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Государственная служба занятости Украины предлагает ветеранам, лицам с инвалидностью вследствие войны и вторым из супругов безвозвратную и беспроцентную финансовую помощь на создание или развитие собственного бизнеса. Об этом сообщили в ведомстве.

Для участия в программе необходимо определить сферу деятельности, ознакомиться с условиями предоставления грантов и, при необходимости, обратиться за консультацией к карьерным советникам в офисах «Сделано в Украине». Абитуриенты должны оценить необходимые инвестиции и количество рабочих мест, которые планируют создать.

Размер гранта зависит от количества рабочих мест:

- для второго супруга (включая ФЛП): до 250 тыс. грн за одно рабочее место, 250-500 тыс. грн за два;

- для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны (включая ФЛП): до 250 тыс. грн за одно место, 250-500 тыс. грн за два, 500 тыс. - 1 млн грн за четыре места.

Гранты до 500 тыс. грн финансируются полностью за счет государства, а суммы от 500 тыс. до 1 млн грн требуют софинансирования: 70% - грант, 30% - собственные средства получателя. Для получения гранта на 500 тыс. - 1 млн грн заявитель должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 12 месяцев.

Процедура получения гранта включает:

- Подготовку заявления и бизнес-плана по утвержденной форме с помощью специалистов Службы занятости или карьерных советников.

- Подача документов через портал «Дія».

- Прохождение собеседования в региональном центре занятости.

- Ожидание решения Государственного центра занятости, которое поступит в личный кабинет на портале «Дія».

- Регистрацию как ФЛП (при необходимости) в течение 20 рабочих дней после одобрения, заключение договора с банком и открытие счета.

- Использование средств гранта по целевому назначению.

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