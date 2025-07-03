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Як ветеранам отримати державний грант на відкриття бізнесу – пояснення

20:38, 3 липня 2025
В Україні ветерани та особи з інвалідністю можуть отримати до 1 млн грн на розвиток бізнесу.
Як ветеранам отримати державний грант на відкриття бізнесу – пояснення
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Державна служба зайнятості України пропонує ветеранам, особам з інвалідністю внаслідок війни та другим із подружжя безповоротну та безвідсоткову фінансову допомогу на створення або розвиток власного бізнесу. Про це повідомили у відомстві.

Для участі в програмі необхідно визначити сферу діяльності, ознайомитися з умовами надання грантів і, за потреби, звернутися за консультацією до кар’єрних радників в офісах «Зроблено в Україні». Абітурієнти мають оцінити необхідні інвестиції та кількість робочих місць, які планують створити.

Розмір гранту залежить від кількості робочих місць:

  • для другого з подружжя (включно з ФОП): до 250 тис. грн за одне робоче місце, 250–500 тис. грн за два;
  • для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (включно з ФОП): до 250 тис. грн за одне місце, 250–500 тис. грн за два, 500 тис. – 1 млн грн за чотири місця.

Гранти до 500 тис. грн фінансуються повністю за рахунок держави, а суми від 500 тис. до 1 млн грн потребують співфінансування: 70% – грант, 30% – власні кошти отримувача. Для отримання гранту на 500 тис. – 1 млн грн заявник має бути зареєстрованим як ФОП щонайменше 12 місяців.

Процедура отримання гранту включає:

  • Підготовку заяви та бізнес-плану за затвердженою формою за допомогою спеціалістів Служби зайнятості або кар’єрних радників.
  • Подання документів через портал «Дія».
  • Проходження співбесіди в регіональному центрі зайнятості.
  • Очікування рішення Державного центру зайнятості, яке надійде в особистий кабінет на порталі «Дія».
  • Реєстрацію як ФОП (за потреби) протягом 20 робочих днів після схвалення, укладення договору з банком і відкриття рахунку.
  • Використання коштів гранту за цільовим призначенням.

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