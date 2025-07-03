Як ветеранам отримати державний грант на відкриття бізнесу – пояснення

Державна служба зайнятості України пропонує ветеранам, особам з інвалідністю внаслідок війни та другим із подружжя безповоротну та безвідсоткову фінансову допомогу на створення або розвиток власного бізнесу. Про це повідомили у відомстві.
Для участі в програмі необхідно визначити сферу діяльності, ознайомитися з умовами надання грантів і, за потреби, звернутися за консультацією до кар’єрних радників в офісах «Зроблено в Україні». Абітурієнти мають оцінити необхідні інвестиції та кількість робочих місць, які планують створити.
Розмір гранту залежить від кількості робочих місць:
Гранти до 500 тис. грн фінансуються повністю за рахунок держави, а суми від 500 тис. до 1 млн грн потребують співфінансування: 70% – грант, 30% – власні кошти отримувача. Для отримання гранту на 500 тис. – 1 млн грн заявник має бути зареєстрованим як ФОП щонайменше 12 місяців.
Процедура отримання гранту включає:
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