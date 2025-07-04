ВП ВС визнала протиправним повторне оцінювання ВККС судді, який вже пройшов оцінювання 5 років тому

Велика Палата Верховного Суду визнала протиправними дії ВККС щодо призначення повторного оцінювання судді Святошинського райсуду Києва Тараса Зайця, який вже пройшов оцінювання на відповідність посаді у 2019 році.

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Велика Палата Верховного Суду 3 липня вирішила справу 990/383/24 щодо правомірності дій Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка з 2017 року до 2019 року проводила кваліфікаційне оцінювання судді і визнала його таким, що відповідає займаній посаді. Після рішення у 2020 році Вищої ради правосуддя про внесення подання Президенту з метою призначення судді безстроково, ВККС у 2023 році вирішила продовжити (призначити повторне, додаткове) кваліфікаційне оцінювання цього ж судді. Велика Палата визнала такі дії ВККС протиправними. Про це повідомив суддя ВП ВС Олег Ткачук.

Повний текст рішення ВП ВС наразі не опубліковано.

Втім, як випливає з рішення суду першої інстанції – КАС ВС від 17 березня 2025 року по цій справі 990/383/24, у грудні 2024 року суддя Святошинського райсуду Києва Тарас Заєць звернувся до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до ВККС, в якому просив визнати протиправними дії ВККС щодо призначення і проведення у пленарному складі повторного (додаткового) кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді і зобов`язати ВККС утриматися від проведення такого повторного оцінювання. Також просив визнати себе таким, що пройшов кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді.

Позивач наполягав на тому, що пройшов оцінювання, що підтверджується рішенням колегії ВККС від 20.03.2019 №43/ко-19, яким його визнано таким, що відповідає займаній посаді.

Вища рада правосуддя у грудні 2020 року внесла Президенту подання про призначення позивача на посаду судді Святошинського районного суду Києва. Проте, 9.12.2024 ВККС проведено пленарне засідання з питання відповідності позивача займаній посаді судді. За результатами засідання питання повторного/додаткового оцінювання відповідачем відкладене без дати наступного засідання.

Поряд із цим позивач переконує, що на час проходження ним оцінювання (2019-2020 роках), законодавством не було передбачено розгляд і вирішення питання відповідності займаній посаді судді пленарним складом ВККС, а це було виключно повноваження колегій ВККС.

З-поміж іншого, позивач зосередив увагу на тому, що не може бути застосовано до спірних правовідносин і ч. 1 ст. 88 Закону «Про судоустрій і статус суддів», оскільки вказана норма до 30.12.2023 стосувалася підтримання на пленарному засіданні ВККС рішення колегії про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за наявності висновку Громадської ради доброчесності (ГРД), а щодо позивача колегія ВККС ухвалила рішення про відповідність займаній посаді судді (на виконання вимог пп.4 п.16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України).

Позивач наполягав на тому, що відсутні підстави для проведення пленарного засідання ВККС, оскільки остаточне рішення щодо оцінювання його на відповідність займаній посаді ухвалене колегією ВККС 20.03.2019, що належало до її (колегії ВККС) виключних повноважень.

Наведене, на переконання позивача, свідчить, що дії ВККС щодо призначення і проведення в пленарному складі повторного (додаткового) кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді є протиправними.

КАС ВС у цій справі вказав, що станом дату виникнення спірних правовідносин, виключно колегія ВККС мала право приймати рішення про відповідність/невідповідність судді займаній посаді в порядку пункту 16-1 Перехідних положень Конституції.

Твердження ВККС про те, що процедура кваліфікаційного оцінювання щодо позивача не завершилася, є безпідставними, оскільки оцінювання відповідності судді займаній посаді відбулось у 2019-2020 роках, за результатами такого оцінювання колегія ВККС прийняла рішення про відповідність судді Святошинського райсуду Києва Тараса Зайця займаній посаді, а будь-які дії ВККС з продовження оцінювання відповідності судді після прийняття рішення колегією ВККС, не передбачені законом.

Таким чином, КАС ВС прийшов до висновку про відсутність підстав для продовження кваліфікаційного оцінювання судді Тараса Зайця шляхом проведення пленарного засідання Комісії на предмет відповідності позивача займаній посаді, оскільки остаточне рішення щодо оцінювання його як судді на відповідність займаній посаді ухвалене колегією ВККС 20.03.2019, що належало до її виключних повноважень, а вирішення цього питання у пленарному складі суперечить пункту 20 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №1402-VIII.

КАС ВС позов Тарас Зайця задовольнив частково – визнав протиправними дії ВККС щодо призначення і проведення у пленарному складі повторного (додаткового) кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Святошинського районного суду міста Києва, а в решті позовних вимог відмовив.

Отже, Велика Палата Верховного Суду у цій справі підтвердила протиправність дій ВККС.

Нагадаємо, що Велика Палата Верховного Суду у постанові від 13 червня 2024 року по справі № 9901/198/20 (справа судді Віталія Усатого) за аналогічних обставин вже висловила позицію, що до набрання чинності Законом №3511-ІХ оцінювання судді на відповідність займаній посаді та ухвалення остаточного рішення із цього питання належало до виключних повноважень колегії ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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