До українських вишів та профтехів у 2025 році очікують до 500 тисяч абітурієнтів

МОН прогнозує масштабний вступ у 2025 році.

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Міністерство освіти і науки України прогнозує, що у 2025 році до закладів вищої та професійної освіти подадуть заяви близько 500 тисяч абітурієнтів. Про це в ефірі телемаратону повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За його словами, станом на початок липня 125 тисяч вступників уже зареєстрували свої електронні кабінети. Для закладів вищої освіти реєстрація розпочалася 1 липня, тоді як для профтехучилищ — раніше. «Очікуємо загалом до пів мільйона всіх разом, тому що цього року кабінети випускника потрібно відкривати і для бакалаврату, і для професійно-технічної, і фахової передвищої, і для магістерки, і для аспірантури», – зазначив Винницький.

Він також додав, що на порталі для реєстрації виникали технічні проблеми з поштовими скриньками Gmail, але їх уже усунули.

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