В украинские вузы и профтехи в 2025 году ожидают до 500 тысяч абитуриентов

МОН прогнозирует масштабное поступление в 2025 году.

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Министерство образования и науки Украины прогнозирует, что в 2025 году в учреждения высшего и профессионального образования подадут заявления около 500 тысяч абитуриентов. Об этом в эфире телемаратона сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

По его словам, по состоянию на начало июля 125 тысяч абитуриентов уже зарегистрировали свои электронные кабинеты. Для высших учебных заведений регистрация началась 1 июля, тогда как для профтехучилищ - раньше. «Ожидаем в целом до полумиллиона всех вместе, потому что в этом году кабинеты выпускника нужно открывать и для бакалавриата, и для профессионально-технического, и профессионального предвысшего, и для магистратуры, и для аспирантуры», - отметил Винницкий.

Он также добавил, что на портале для регистрации возникали технические проблемы с почтовыми ящиками Gmail, но их уже устранили.

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