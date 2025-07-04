БП ВС признала противоправным повторное оценивание ВККС судьи, который уже прошел оценивание 5 лет назад

Большая Палата Верховного Суда признала противоправными действия ВККС относительно назначения повторного оценивания судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца, который уже прошел оценивание на соответствие занимаемой должности в 2019 году.

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Большая Палата Верховного Суда 3 июля решила дело 990/383/24 относительно правомерности действий Высшей квалификационной комиссии судей, которая с 2017 по 2019 год проводила квалификационное оценивание судьи и признала его соответствующим занимаемой должности. После решения Высшего совета правосудия в 2020 году о внесении представления Президенту с целью назначения судьи бессрочно, ВККС в 2023 году решила продолжить (назначить повторное, дополнительное) квалификационное оценивание этого же судьи. Большая Палата признала такие действия ВККС противоправными. Об этом сообщил судья БП ВС Олег Ткачук.

Полный текст решения БП ВС на данный момент не опубликован.

Тем не менее, как следует из решения суда первой инстанции – КАС ВС от 17 марта 2025 года по этому делу 990/383/24, в декабре 2024 года судья Святошинского райсуда Киева Тарас Заяц обратился в Верховный Суд как суд первой инстанции с иском к ВККС, в котором просил признать противоправными действия ВККС относительно назначения и проведения в пленарном составе повторного (дополнительного) квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судьи и обязать ВККС воздержаться от проведения такого повторного оценивания. Также просил признать себя прошедшим квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности.

Истец настаивал на том, что прошел оценивание, что подтверждается решением коллегии ВККС от 20.03.2019 №43/ко-19, которым он был признан соответствующим занимаемой должности.

Высший совет правосудия в декабре 2020 года внес Президенту представление о назначении истца на должность судьи Святошинского районного суда Киева. Однако 9.12.2024 ВККС провела пленарное заседание по вопросу соответствия истца занимаемой должности судьи. По результатам заседания вопрос повторного/дополнительного оценивания ответчиком был отложен без даты следующего заседания.

Наряду с этим истец утверждает, что на момент прохождения им оценивания (в 2019-2020 годах) законодательством не было предусмотрено рассмотрение и решение вопроса соответствия занимаемой должности судьи пленарным составом ВККС, а это было исключительно полномочием коллегий ВККС.

Помимо прочего, истец сосредоточил внимание на том, что к спорным правоотношениям не может быть применена и ч. 1 ст. 88 Закона «О судоустройстве и статусе судей», поскольку указанная норма до 30.12.2023 касалась поддержания на пленарном заседании ВККС решения коллегии о подтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде при наличии заключения Общественного совета добропорядочности (ОСД), а в отношении истца коллегия ВККС приняла решение о соответствии занимаемой должности судьи (во исполнение требований пп. 4 п. 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины).

Истец настаивал на том, что отсутствуют основания для проведения пленарного заседания ВККС, поскольку окончательное решение об оценивании его на соответствие занимаемой должности было принято коллегией ВККС 20.03.2019, что относилось к ее (коллегии ВККС) исключительным полномочиям.

Приведенное, по убеждению истца, свидетельствует, что действия ВККС относительно назначения и проведения в пленарном составе повторного (дополнительного) квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности являются противоправными.

КАС ВС по этому делу указал, что по состоянию на дату возникновения спорных правоотношений, исключительно коллегия ВККС имела право принимать решение о соответствии/несоответствии судьи занимаемой должности в порядке пункта 16-1 Переходных положений Конституции.

Утверждения ВККС о том, что процедура квалификационного оценивания в отношении истца не завершилась, являются безосновательными, поскольку оценивание соответствия судьи занимаемой должности состоялось в 2019-2020 годах, по результатам такого оценивания коллегия ВККС приняла решение о соответствии судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца занимаемой должности, а любые действия ВККС по продолжению оценивания соответствия судьи после принятия решения коллегией ВККС, не предусмотрены законом.

Таким образом, КАС ВС пришел к выводу об отсутствии оснований для продолжения квалификационного оценивания судьи Тараса Зайца путем проведения пленарного заседания Комиссии на предмет соответствия истца занимаемой должности, поскольку окончательное решение об оценивании его как судьи на соответствие занимаемой должности было принято коллегией ВККС 20.03.2019, что относилось к ее исключительным полномочиям, а решение этого вопроса в пленарном составе противоречит пункту 20 раздела ХІІ «Заключительные и переходные положения» Закона №1402-VIII.

КАС ВС иск Тараса Зайца удовлетворил частично – признал противоправными действия ВККС относительно назначения и проведения в пленарном составе повторного (дополнительного) квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судьи Святошинского районного суда города Киева, а в остальной части исковых требований отказал.

Итак, Большая Палата Верховного Суда по этому делу подтвердила противоправность действий ВККС.

Напомним, что Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 13 июня 2024 года по делу №9901/198/20 (дело судьи Виталия Усатого) при аналогичных обстоятельствах уже выразила позицию, что до вступления в силу Закона №3511-ІХ оценивание судьи на соответствие занимаемой должности и принятие окончательного решения по этому вопросу относилось к исключительным полномочиям коллегии ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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