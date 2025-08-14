Практика судів
Кабмін призначив тимчасовою очільницею АРМА Ярославу Максименко

21:49, 14 серпня 2025
Тимчасовою очільницею АРМА стала Ярослава Максименко.
Фото: arma.gov.ua
Тимчасово виконувачкою обов’язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначили заступницю голови агентства з питань євроінтеграції Ярославу Максименко. Про це повідомили йдеться у відповідній постанові уряду.

14 серпня міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев представив колективу АРМА Ярославу Максименко як тимчасову виконувачку обов’язків голови Агентства.

«Ярослава Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном. Важливо, що новий закон про реформу АРМА підсилює інституційну спроможність Агентства та розширює інструменти управління такими активами», — заявив  Олексій Соболев.

Ярослава Максименко подякувала за довіру та закликала колектив до консолідації зусиль:

«АРМА входить у новий етап розвитку, коли від нашої злагодженої та професійної роботи залежить ефективність управління арештованими активами та довіра до інституції. Ми маємо забезпечити, щоб кожен переданий нам актив працював на державу, зміцнював обороноздатність і приносив користь громадянам. Для цього потрібна максимальна прозорість, партнерство з правоохоронними органами та міжнародними партнерами, а також готовність діяти швидко та рішуче».

Нагадаємо, у липні набули чинності зміни до спеціального Закону про АРМА, які посилюють інституційну спроможність Агентства та розширюють інструменти управління арештованими активами. Реформа, зокрема, запроваджує нові правила відбору голови АРМА на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів. До обрання нового керівника за результатами цього конкурсу обов’язки голови виконуватиме Ярослава Максименко.

Що відомо про Ярославу Максименко

Ярослава Максименко має понад 20 років професійного досвіду у сфері права, управління державними активами, корпоративного управління та санкційної політики. До призначення в АРМА обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України, координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами. Була одним із ключових розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору, а також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

13 серпня 2025 року призначена на посаду заступника голови з питань європейської інтеграції АРМА.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, 30 липня голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума пішла у відставку. У цей же день набув сили закон №4503-IX про реформу АРМА (законопроект 12374-д).

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

