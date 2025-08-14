Практика судов
  1. В Украине

Кабмин назначил временной главой АРМА Ярославу Максименко

21:49, 14 августа 2025
Временной главой АРМА стала Ярослава Максименко.
Кабмин назначил временной главой АРМА Ярославу Максименко
Фото: arma.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Временно исполняющей обязанности председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) назначили заместителя председателя агентства по вопросам евроинтеграции Ярославу Максименко. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

14 августа министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев представил коллективу АРМА Ярославу Максименко как временно исполняющую обязанности председателя Агентства.

«Ярослава Максименко имеет большой опыт работы с санкционными активами и хорошо понимает, как работает система управления арестованным имуществом. Важно, что новый закон о реформе АРМА усиливает институциональную способность Агентства и расширяет инструменты управления такими активами», — заявил Алексей Соболев.

Ярослава Максименко поблагодарила за доверие и призвала коллектив к консолидации усилий:

«АРМА входит в новый этап развития, когда от нашей слаженной и профессиональной работы зависит эффективность управления арестованными активами и доверие к институции. Мы должны обеспечить, чтобы каждый переданный нам актив работал на государство, укреплял обороноспособность и приносил пользу гражданам. Для этого нужна максимальная прозрачность, партнерство с правоохранительными органами и международными партнерами, а также готовность действовать быстро и решительно».

Напомним, в июле вступили в силу изменения в специальный Закон об АРМА, которые усиливают институциональную способность Агентства и расширяют инструменты управления арестованными активами. Реформа, в частности, вводит новые правила отбора главы АРМА на открытом конкурсе с участием международных экспертов. До избрания нового руководителя по результатам этого конкурса обязанности главы будет исполнять Ярослава Максименко.

Что известно о Ярославе Максименко

Ярослава Максименко имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере права, управления государственными активами, корпоративного управления и санкционной политики. До назначения в АРМА занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины, координировала формирование и реализацию санкционной политики, в том числе управление подсанкционными активами. Была одним из ключевых разработчиков и координаторов корпоративной реформы государственного сектора, а также участвовала во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (ProZorro, ProZorro.Продажи).

13 августа 2025 года назначена на должность заместителя главы по вопросам европейской интеграции АРМА.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, 30 июля глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума ушла в отставку. В этот же день вступил в силу закон №4503-IX о реформе АРМА (законопроект №12374-д).

Фото: arma.gov.ua

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины АРМА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

«Совет судей ошибается» — Высший совет правосудия признал отсутствие статуса судьи у Богдана Львова после его увольнения в 2022 году

В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет судей не разобрался в ситуации со статусом Богдана Львова и проигнорировал решение суда.

Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект

Больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси