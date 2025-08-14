Кабмин назначил временной главой АРМА Ярославу Максименко

Временной главой АРМА стала Ярослава Максименко.

Фото: arma.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Временно исполняющей обязанности председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) назначили заместителя председателя агентства по вопросам евроинтеграции Ярославу Максименко. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

14 августа министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев представил коллективу АРМА Ярославу Максименко как временно исполняющую обязанности председателя Агентства.

«Ярослава Максименко имеет большой опыт работы с санкционными активами и хорошо понимает, как работает система управления арестованным имуществом. Важно, что новый закон о реформе АРМА усиливает институциональную способность Агентства и расширяет инструменты управления такими активами», — заявил Алексей Соболев.

Ярослава Максименко поблагодарила за доверие и призвала коллектив к консолидации усилий:

«АРМА входит в новый этап развития, когда от нашей слаженной и профессиональной работы зависит эффективность управления арестованными активами и доверие к институции. Мы должны обеспечить, чтобы каждый переданный нам актив работал на государство, укреплял обороноспособность и приносил пользу гражданам. Для этого нужна максимальная прозрачность, партнерство с правоохранительными органами и международными партнерами, а также готовность действовать быстро и решительно».

Напомним, в июле вступили в силу изменения в специальный Закон об АРМА, которые усиливают институциональную способность Агентства и расширяют инструменты управления арестованными активами. Реформа, в частности, вводит новые правила отбора главы АРМА на открытом конкурсе с участием международных экспертов. До избрания нового руководителя по результатам этого конкурса обязанности главы будет исполнять Ярослава Максименко.

Что известно о Ярославе Максименко

Ярослава Максименко имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере права, управления государственными активами, корпоративного управления и санкционной политики. До назначения в АРМА занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины, координировала формирование и реализацию санкционной политики, в том числе управление подсанкционными активами. Была одним из ключевых разработчиков и координаторов корпоративной реформы государственного сектора, а также участвовала во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (ProZorro, ProZorro.Продажи).

13 августа 2025 года назначена на должность заместителя главы по вопросам европейской интеграции АРМА.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, 30 июля глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума ушла в отставку. В этот же день вступил в силу закон №4503-IX о реформе АРМА (законопроект №12374-д).

Фото: arma.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.