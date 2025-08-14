Шість років суперечки завершено – Верховний суд Південної Кореї завершив справу про плагіат пісні Baby Shark

Джонні Онлі програв, Baby Shark — не копія, а народна мелодія.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Південної Кореї виніс остаточне рішення у шестирічній судовій суперечці щодо популярної дитячої пісні Baby Shark, відхиливши позов американського композитора Джонатана Райта, відомого як Джонні Онлі. Про це повідомляє Yonhap.

У 2019 році Райт подав позов у Сеулі, стверджуючи, що пісня Baby Shark, створена 2015 року південнокорейським освітнім стартапом SmartStudy (тепер Pinkfong Company), є плагіатом його композиції 2011 року. Натомість Pinkfong Company наполягала, що їхній твір базується на традиційній північноамериканській дитячій пісні, яка не захищена авторським правом.

Окружні та апеляційні суди Південної Кореї відхилили претензії американського композитора, зазначивши, що його пісня не є оригінальним твором, захищеним авторським правом. Верховний суд нещодавно підтвердив ці рішення, поставивши крапку в справі.

Пісня Baby Shark, що триває дві хвилини, здобула світову популярність завдяки своїй запальній мелодії та історії про сім’ю акул, які полюють на дрібну рибу. Вона стала вірусною в інтернеті, особливо серед дітей, надихаючи на створення танцювальних відео та флешмобів, які залишаються популярними й досі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.