Шесть лет спора завершено – Верховный суд Южной Кореи закрыл дело о плагиате песни Baby Shark

Джонни Онли проиграл, Baby Shark — не копия, а народная мелодия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Южной Кореи вынес окончательное решение в шестилетнем судебном споре по поводу популярной детской песни Baby Shark, отклонив иск американского композитора Джонатана Райта, известного как Джонни Онли. Об этом сообщает Yonhap.

В 2019 году Райт подал иск в Сеуле, утверждая, что песня Baby Shark, созданная в 2015 году южнокорейским образовательным стартапом SmartStudy (теперь Pinkfong Company), является плагиатом его композиции 2011 года. В свою очередь Pinkfong Company настаивала, что их произведение основано на традиционной североамериканской детской песне, не защищённой авторским правом.

Окружные и апелляционные суды Южной Кореи отклонили претензии американского композитора, отметив, что его песня не является оригинальным произведением, защищённым авторским правом. Верховный суд недавно подтвердил эти решения, поставив точку в деле.

Песня Baby Shark, которая длится две минуты, получила мировую популярность благодаря своей зажигательной мелодии и истории о семье акул, охотящихся на мелкую рыбу. Она стала вирусной в интернете, особенно среди детей, вдохновляя на создание танцевальных видео и флешмобов, которые остаются популярными до сих пор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.