Какие же они независимые тогда: Илон Маск высмеял жалобы украинских СМИ на остановку денег от USAID

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск в своей соцсети X запостил заголовок газеты The Washington Post о потере финансирования СМИ из-за приостановки финансирования Агентством США по международному развитию (USAID).
В частности, Маск задал риторический вопрос независимости медиа в Украине и РФ, которые жалуются на прекращение финансирования USAID.
Также он ответил на реплику комментатора, который написал: «То есть США просто финансировали все СМИ по всему миру и транслировали то, что им хотелось?»
«Так и есть», - написал Маск.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что часть средств массовой информации и общественных организаций в связи с получением этой донорской помощи имели право бронирования своих сотрудников до 100%. Некоторые организации, например ОО «Интерньюз-Украина», фигурируют сразу в нескольких программах в разных ролях.
Также мы писали, какие программы USAID могут быть остановлены. В частности это:
Програма «Трансформація комунікацій».
Вартість програми – 45,69 млн доларів США. Програма була розрахована до червня 2026 року.
Програма «Медійна програма в Україні».
Вартість програми – 75 млн доларів США. Програма була розрахована до вересня 2025 року.
Виконавець – Internews Network (Інтерньюс Нетворк)
Бенефіціар – Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Реципієнти (отримувачі)
Проект «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!»
Вартість програми – 62 млн доларів США. Проект було розраховано до вересня 2025 року.
Виконавець Pact, Inc. /Пакт Інк.
Реципієнти (отримувачі)
Програма «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)».
Вартість програми – 90 млн доларів. Проект був розрахований до грудня 2028 року.
Виконавець DAI Global, LLC
Бенефіціар – секретаріат Кабінету Міністрів України.
Отримувачі (реципієнти)
Програма «Справедливість для всіх».
Вартість програми – 48 млн доларів. Програма була розрахована до вересня 2026 року.
Виконавець Кімонікс Інтернешнл Інк./Chemonics International Inc.
Бенефіціари Державна судова адміністрація України, Міністерство юстиції України.
Отримувачі
Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент І)
Виконавець – Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (Сonsortium for Elections and Political Process Strengthening) через National Democratic Institute for International Affairs (NDI)
Вартість – 39,75 млн доларів
Бенефіціар – Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.
Реципієнти (отримувачі)
Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент ІІІ)
Вартість програми – 41,25 млн доларів
Виконавець Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (Сonsortium for Elections and Political Process Strengthening) через Міжнародну фундацію виборчих систем (International Foundation for Electoral Systems)
Отримувачі – ЦВК та НАЗК.
Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент ІІ)
Вартість – 20,1 млн доларів
Виконавець Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (Сonsortium for Elections and Political Process Strengthening) через Міжнародний Республіканський Інститут (International Republican Institute (IRI)
Бенефіціар Міністерство культури, молоді та спорту України.
Отримувачі ГО «Українська жіноча демократична мережа», Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація Міст України» та інші громадські організації.
Програма «Місцеве спостереження за виборами та політичними процесами»
Вартість програми – 8 млн доларів США.
Бенефіціар Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Виконавець – Всеукраїнська громадська організація «Громадська мережа «ОПОРА»
Отримувач – Всеукраїнська громадська організація «Громадська мережа «ОПОРА»
Програма «Демократичне врядування у Східній Україні»
Вартість програми – 107 млн доларів США.
Виконавець Кімонікс Інтернешнл Інк.
Бенефіціар Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Серед отримувачів Міністерство молоді та спорту України, міські ради, міські військові адміністрації, а також ГО, зокрема:
Програма «РАДА: наступне покоління».
Вартість програми – 25 млн доларів США.
Виконавці:
Бенефіціар – Апарат Верховної Ради України.
Програма «Зміцнення громадської довіри (UCBI – 4)».
Вартість програми – 252 млн доларів США. Виконавець – Кімонікс Інтернешнл Інк./Chemonics International Inc. Проект було розраховано до вересня 2026 року.
Бенефіціари: Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
Реципієнти (отримувачі):
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.