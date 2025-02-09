В Мексике автобус столкнулся с грузовиком и загорелся – погибли 41 человек

Автобус столкнулся с грузовиком и загорелся в Табаско.

Фото: CNN

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В штате Табаско, Мексика, автобус, в котором находилось 48 пассажиров, столкнулся с грузовиком. После аварии на месте возник пожар, в результате которого погиб 41 человек, сообщает CNN.

Согласно информации, автобус столкнулся с грузовиком, что привело к гибели 38 пассажиров и двух водителей автобуса, а также водителя грузовика. После столкновения автобус полностью сгорел, оставив лишь металлическую раму.

По словам источников в службе безопасности штата, в настоящее время найдено 18 черепов, однако количество пропавших лиц может быть значительно больше. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в правительстве штата Табаско.

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