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В Минюсте объяснили, как поделить имущество в общей долевой собственности или выделить свою долю

07:36, 10 февраля 2025
Совладелец имеет право на выделение в натуре доли из имущества, находящегося в общей долевой собственности.
В Минюсте объяснили, как поделить имущество в общей долевой собственности или выделить свою долю
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Министерство юстиции Украины объяснило, как поделить имущество в общей долевой собственности или выделить свою долю.

Совместная долевая собственность – это собственность двух или более лиц с определением долей каждого из них в праве собственности. Важно отметить, что каждый совладелец владеет не долей имущества в натуре, а долей в праве собственности на общее имущество в целом.

Гражданским кодексом Украины (далее – Кодекс) предусмотрено, что такое имущество можно поделить или можно выделить в натуре доли из имущества по желанию совладельца.  

Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності

Відповідно до статті 364 Кодексу співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності.

Якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим (частина друга статті 183 цього Кодексу), тобто річ є неподільною, співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки. Компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою.

Право на частку у праві спільної часткової власності у співвласника, який отримав таку компенсацію, припиняється з дня її отримання.

У разі виділу співвласником у натурі частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності на це майно припиняється. Ця особа набуває право власності на виділене майно, і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає державній реєстрації.

Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

При виділі частки правовідносини спільної часткової власності, як правило, зберігаються, а припиняються лише для співвласника, частка якого виділяється. Винятком з цього правила є ситуація, коли майно належить на праві спільної часткової власності двом співвласникам, тоді має місце поділ спільного майна (Постанова Верховного Суду від 28.07.2021 у справі № 310/7011/17).

Поділ майна, що є у спільній частковій власності

Майно, що є у спільній частковій власності, може бути поділене в натурі між усіма співвласниками за домовленістю між ними.

У разі поділу спільного майна між співвласниками право спільної часткової власності на нього припиняється.

Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, також укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню (стаття 367 Кодексу).

У відомств також звертають увагу, що відповідно до статті 71 Кодексу  опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти правочини щодо поділу, виділу нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є підопічний. Піклувальник має право дати згоду на вчинення таких правочинів також лише з дозволу органу опіки та піклування.

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минюст

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