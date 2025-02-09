В Одессе 72-летнюю мать погибшего военного избила работница медицинского офиса

Местные власти взяли дело под контроль.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе 72-летняя женщина, мать погибшего военного, сообщила об избиении со стороны работницы офиса организации, куда она обратилась за медицинским обслуживанием. Мэр Геннадий Труханов и директор департамента образования Елена Буйневич пообещали взять инцидент под личный контроль.

По словам Буйневич, женщина работает в одесской школе. Во время визита в офис организации, где ей пообещали предоставить соглашение на медицинское обслуживание, возник конфликт. Работница офиса отказала женщине в доступе и после спора ударила ее в грудь, что повлекло падение пострадавшей. Затем нападавшая придавила ее грудь коленом, натянула капюшон на голову и била по голове.

«Человек убегал оттуда настолько быстро, насколько ему позволял возраст, пришел на работу. Ей стало плохо. Вызвали скорую, врачи которой передали правоохранителям информацию», - рассказала Буйневич.

Она также отметила, что после инцидента начали поступать недопустимые сообщения от работницы офиса, которая под видом благотворителей просила телефон пострадавшей.

Facebook / Олена Буйневич

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.