У автомобиля президента Сербии Вучича во время поездки отвалилось колесо

Кортеж продолжил движение после инцидента.

Фото из открытых источников

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У автомобиля президента Сербии Александара Вучича во время движения отвалилось колесо. Инцидент произошел во время поездки Вучича в село на границе с Румынией и Венгрией в Воеводине, сообщает APA.

Сначала Вучич заявил, что колесо просто спустилось, однако впоследствии в администрации президента подтвердили, что инцидент был более серьезным. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как колесо отваливается во время движения.

После инцидента президента пересадили в другой автомобиль, и кортеж продолжил движение. Этот случай является редким для бронированных спецавтомобилей, предназначенных для перевозки высокопоставленных чиновников.

Forenzički, šta je sve neobično u događaju sa snimka koji prikazuje vozilo predsednika države na kom puca pneumatik, a potom se u medijima koje kontroliše vlast, prikazuje kao "sabotaža"?



1️⃣ Vozilo sa predsednikom najpre prelazi iz svoje saobraćajne trake na sredinu magistrale,… pic.twitter.com/J6S3jBnr0j — Advokat Čedomir STOJKOVIĆ (@FIGHT_4_RIGHT_S) February 8, 2025

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