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У автомобиля президента Сербии Вучича во время поездки отвалилось колесо

13:35, 9 февраля 2025
Кортеж продолжил движение после инцидента.
У автомобиля президента Сербии Вучича во время поездки отвалилось колесо
Фото из открытых источников
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У автомобиля президента Сербии Александара Вучича во время движения отвалилось колесо. Инцидент произошел во время поездки Вучича в село на границе с Румынией и Венгрией в Воеводине, сообщает APA.

Сначала Вучич заявил, что колесо просто спустилось, однако впоследствии в администрации президента подтвердили, что инцидент был более серьезным. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как колесо отваливается во время движения.

После инцидента президента пересадили в другой автомобиль, и кортеж продолжил движение. Этот случай является редким для бронированных спецавтомобилей, предназначенных для перевозки высокопоставленных чиновников.

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