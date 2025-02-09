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В Днепре задержали полицейского, который за 1500 долларов помогал уклониться от мобилизации

16:19, 9 февраля 2025
Подозреваемый получил взятку от мужчины призывного возраста за удаление его из базы розыска ТЦК.
В Днепре задержали полицейского, который за 1500 долларов помогал уклониться от мобилизации
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В Днепре задержан полицейский, который за взятку помогал призывнику уклониться от мобилизации. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Так, участковому офицеру полиции Днепровского районного управления полиции №1 ГУНП в области сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый получил неправомерную выгоду в размере 1500 долларов от мужчины призывного возраста за удаление его из базы розыска ТЦК. Таким образом, помог ему уклониться от мобилизации.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении денежных средств.

В ходе обысков изъяты деньги, документация, мобильные телефоны.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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