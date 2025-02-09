У Дніпрі затримали поліцейського, який за 1500 доларів допомагав ухилитися від мобілізації

Підозрюваний одержав хабар від чоловіка призовного віку за видалення його з бази розшуку ТЦК.

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У Дніпрі затримали поліцейського, який за хабар допомагав призовнику ухилитися від мобілізації. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Так, дільничному офіцеру поліції Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в області повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний одержав неправомірну вигоду у розмірі 1500 доларів від чоловіка призовного віку за видалення його з бази розшуку ТЦК. Таким чином допоміг йому ухилитися від мобілізації.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання грошових коштів.

У ході обшуків вилучено гроші, документацію, мобільні телефони.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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