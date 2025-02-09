В Кривому Розі сталася пожежа в багатоповерхівці – рятувальники евакуювали 13 людей та врятували дитину

У Кривому Розі вогонь знищив квартиру в дев’ятиповерхівці.

Фото: ДСНС України

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У Кривому Розі рятувальники ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку, яка сталася вночі. Внаслідок займання постраждали дві жінки та чоловік, повідомляє ДСНС України.

Вогонь спалахнув в одній із квартир, охопивши речі домашнього вжитку. Надзвичайники оперативно евакуювали 13 мешканців будинку, серед них – дитину, яку вдалося врятувати.

Пожежу повністю ліквідували, причини займання встановлюються.

Фото: ДСНС України

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